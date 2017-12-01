الطيران الحربي يراقب تحركات لقوات موالية لموسى هلال بدارفور

الضعين 1 ديسمبر 2017 ـ يجري الطيران العسكري طلعات مكثفة منذ يومين لمراقبة تحركات عسكرية لقوات حرس الحدود الموالية للزعيم القبلي موسى هلال في أعقاب اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع، الأحد المنصرم.
- زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال بالزي العسكري
وقال مصدر مسؤول اشترط حجب اسمه لـ "سودان تربيون"، الجمعة، إن الطيران العسكري بولاية شرق دارفور يراقب عن كثب تحركات لبعض قوات حرس الحدود بعد ورود معلومات عسكرية تفيد بنيتها تنفيذ هجمات على قوات الدعم السريع إثر مهاجمة الأخيرة منطقة "مستريحة" معقل قوات حرس الحدود ما أفضى لاعتقال هلال وعددا من أقربائه.
وأضاف أنه بحسب المعلومات فإن أكثر من 67 سيارة مدججة بالأسلحة والجنود تسللت الى جبال "عدولة"، 45 كلم جنوب غرب مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور، من عدة محليات مختلفة بالولاية، وهي في انتظار المزيد من القوات لمواجهة "الدعم السريع"، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية تراقب الأوضاع بصورة لصيقة.
ولم يستبعد المصدر وقوع اشتباكات بين قوات الدعم السريع وحرس الحدود بسبب الأحداث الدموية التي وقعت بين القوتين بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور داعيا الى أهمية تحكيم صوت العقل.
وتعود أسباب الاشتباكات بين القوتين الى رفض قائد قوات حرس الحدود موسى هلال قرار رئاسة الجمهورية بجمع السلاح من أيدي القبائل والمدنيين وقوات حرس الحدود، إلى جانب رفضه دمج قواته في "الدعم السريع".
وألقت الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" القبض على موسى هلال زعيم عشيرة المحاميد، احدى بطون قبيلة الرزيقات ونجليه وآخرين بعد معركة راح ضحيتها القائد الثاني لقوات الدعم السريع العميد عبد الرحيم جمعة و13 آخرين.
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