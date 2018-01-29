 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 29 كانون الثاني (يناير) 2018

الظلام والشلل يلفان عاصمة شمال دارفور بسبب انقطاع الكهرباء

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 29 يناير 2018 - تفاقمت أزمة الكهرباء في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد انقطاع شبه كامل منذ أسبوع بسبب انعدام وقود التشغيل في محطات التوليد الكهربائي بالمدينة.

JPEG - 24 كيلوبايت
أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

وقال أحد مهندسي التشغيل لـ "سودان تربيون" الاثنين، مفضلا حجب اسمه إن المشكلة تتعلق بانعدام وقود التشغيل الذي يأتي من العاصمة الخرطوم علاوة على خروج إحدى الماكينات عن الخدمة بسبب عطل فني.

وأدت هذه القطوعات الي استياء وسط المواطنين لعدم تنويه شركة الكهرباء بالأسباب خاصة وأنها تمنعها عن الأحياء السكنية وتوفرها للقطاعات الاستراتيجية.

وفي يونيو الماضي أقر والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم باستحالة توفير واستقرار الكهرباء بمدينة الفاشر نظرا لمشكلات وتعقيدات التوليد الحراري وحاجة الماكينات للصيانة الدورية والاعطال الطارئة اثناء فترة التشغيل.

وقال الوالي آنذاك ان شبكة الكهرباء بالفاشر تغطي 40 % من المدينة بطاقة قدرها 18ميغاوات المتوفر منها 16 ميغاوات وأشار الى أن أجهزة التكييف التي دخلت مدينة الفاشر خلال الفترة الاخيرة أكثر رفعت الاستهلاك الكهربائي داخل المدينة.

وتشهد مدينة الفاشر عاصمة الولاية قطوعات مستمرة للتيار مما يخلق حالة من الشلل في الحياة اليومية بينما يتكبد أصحاب المهن التي تعتمد على الكهرباء خسائر مادية فادحة.

أزمة وقود في عاصمة جنوب دارفور

وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور شاعت ازمة وقود حادة أدت لازدحام السيارات بالمحطات.

وقال عضو اتحاد البصات السفرية بالولاية محمد بشير ابوه إن أكثر من 90% من محطات الوقود توقفت بعد نفاذ الجازولين الامر الذي ادى الي ارتفاع سعره في السوق الاسود الي 40جنيه في نيالا بينما قفز سعر الجالون في بعض المحليات بالولاية الي 200جنيه.

وحذر ابوه من أن استمرار أزمة الوقود سيؤثر سلبا علي حياة المواطن بالولاية خاصة حركة المواصلات ومضخات الري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.