الظلام يلف (نيالا) بعد خروج المولدات الرئيسية من الخدمة

نيالا 7 مايو 2017- مازالت نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور تعاني أزمة حادة في التيار الكهربائي بسبب أعطال فنية بمحطات التوليد الرئيسية مما ادى لخروج ما يقارب 60 % من المولدات من الخدمة،وعاشت المدينة أربعة أيام متواليه دون كهرباء باستثناء 2% من الأحياء.

السوق الجنوبي في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور .. صورة لـ"سودان تربيون"

واضطرت هيئة الكهرباء بالولاية الي تقسيم نيالا لثلاث اقسام لتوزيع التيار حسب الطاقة المتوفرة التي لا تتجاوز 11 ميغاواط في حين ان حوجة المدينة الحقيقية للكهرباء تبلغ 23 ميغاواط .

ولم يستقر التيار الكهربائي في نيالا منذ اكثر من 11 عام نتيجة التوسع الكبير الذي حدث في المدينة جراء حركة النزوح الواسع الذي شهدته الولاية بسبب الحرب التي دارت بين الحركات المتمردة والقوات الحكومية منذ العام 2003،ولم تتمكن الهيئة القومية للكهرباء من استيعاب الكثافة السكانية العالية التي ترتب عليها ارتفاع الإستهلاك اليومي.

وأعلنت حكومة جنوب دارفور قبل نحو إسبوع وصول اكثر من 15 مولد كهربائي بسعة انتاج 15 ميغاواط لحل ازمة التيار ولكن صعوبات واجهت إنزال المولدات من الشاحنات لعدم توفر رافعات عملاقة جعل الحكومة عاجزة أمام معالجة الأزمة.

وقال والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد إن الكهرباء من اهم القضايا الكبيرة التي مازالت تشغل بال الحكومة بصفة دائمة مشيرا الي انها ازمة قديمة متجددة، وأكد استمرار عمليات الصيانة لاعادة الإمداد في اقرب فرصة

واضاف الوالي ان حكومته تعاقدت مع شركة الطاقة الشمسية لإنارة تسع من محليات الولاية البالغ عددها ،21 فضلا عن شوارع نيالا في الأيام المقبلة .

وقال مصدر مسؤول لـ ( سودان تربيون) إن أزمة كهرباء نيالا كبيرة، ولايمكن حلها عبر المولدات الحرارية نسبة لإتساع رقعة المدينة بما يزيد من سعة محطة توليد الولاية مشيرا الي أن 90% من المولدات باتت متهالكة وأن استمرار صيانتها لم يعد مجديا.

ويري المصدر الذي فضل حجب هويته لعدم تخويله بالتصريح، الى أن الحل الحقيقي للأزمة هوربط الولاية بالشبكة القومية للكهرباء وتزويدها بالمولدات الحرارية كما في الخرطوم.

منوها الي أن من أهم المشكلات التي تعاني منها كهرباء الولاية هي سوء الإدارة والتخطيط بهيئة الكهرباء بالإضافة الي عدم وضع الحكومة المحلية قضية الكهرباء في أولوياتها.

وتوقفت كبري الشركات بالولاية مثل مصنع النسيج ومطاحن الغلال والعديد من شركات الحلويات والزيوت وغيرها عن العمل منذ عقد من الزمان لإنعدام التيار الكهربائي.

ويقول رجل الأعمال محمد رضوان صالح لـ ( سودان تربيون) إن ولاية جنوب دارفور من اهم المناطق السودانية في المجال الاستثماري لما تتمتع به من تعداد سكاني لكبير بالإضافة الي موقعها الااستراتيجي الذي يربط دول الجوار وهي ميناء ،عبور كذلك لكن المعضلة الاساسية فيها هي انعدام الكهرباء مما أفقدها فرص الاستثمار .

واضطر التجار في أسواق نيالا للجوء الي " المولدات " الخاصة للحصول علي التيار بينما ظهرت محلات شحن الهواتف النقالة بشوارع الأحياء والأسواق بواسطة المولدات الصغيرة بصورة ملفتة.