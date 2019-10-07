العثور على جثمان مفقود في أحداث فض الاعتصام بالقيادة

الخرطوم 7 أكتوبر 2019- أعلنت مبادرة "مفقود" الإثنين، العثور على جثمان حسن عثمان أبوشنب، أحد المفقودين في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر.

والد الشهيد حسن يقف أمام مقر تجمع المهنيين حاملا صورة ابنه المفقود

وقال بيان صادرة عن المبادرة، تلقته "سودان تربيون"، "تم التواصل مع أسرة الشهيد حسن يوم السبت، للتعرف على أحد الجثامين الموجودة في مشرحة أمدرمان منذ تاريخ الثالث من يونيو".

وأضاف، " لا يوجد بالجثمان أي أثر لطلق لناري أو إصابة، وقد تعرف والد ووالدة الشهيد وأخته على الجثمان الطاهر من علامات في جسده معلومة لديهم، وتم طلب عمل فحص DNA لمزيد من التأكد والتطابق، وجاءت النتيجة بالتطابق صباح اليوم الإثنين الموافق السابع من أكتوبر لعام 2019".

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.

وأفاد التجمع، في يوليو الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين" في أعقاب فض الاعتصام.

وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، حسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى التغيير عددهم بــ128 شخصا.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.