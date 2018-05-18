العثور على طالب من دارفور مقتولا جنوبي الخرطوم

الخرطوم 18 مايو 2018 ـ عثر على الطالب عوض الله أبكر آدم، أحد قيادات طلاب دارفور بالجامعات، مقتولا في منطقة نائية جنوبي الخرطوم يوم الجمعة.

طالب محمول على الأعناق بعد مواجهات في جامعة أمدرمان الأهلية ـ الأربعاء 27 أبريل 2016 (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي)

وكان الطالب الذي يرأس رابطة طلاب وادي صالح بالجامعات والمعاهد العليا قد اختفى منذ يوم الخميس.

وقالت حركة/ جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي في بيان يوم الجمعة إن أبكر وجد مقتولا وعليه آثار ضرب وتعذيب بمنطقة "اليرموك" في ضاحية مايو جنوب العاصمة الخرطوم، بعد يومين من اختطافه.

واتهم بيان لمسؤول الشباب والطلاب بالحركة عبد الحليم إبراهيم الأجهزة الأمنية السودانية بالتورط في الحادثة.

وأوضح أن حادثة اغتيال عوض الله أبكر آدم "تؤكد أن النظام ماضٍ في سياسات الاستهداف الممنهج لطلاب دارفور وجبال النوبة وقياداتهم عبر خطة محكمة..".

وطالبت الحركة المنظمات الحقوقية، خاصة هيئة محامي دارفور للقيام بواجبها وتوثيق كافة هذه الجرائم بما في ذلك تدوين أسماء الضالعين فيها والحرص على تقديمهم للعدالة.

وفي أغسطس 2017 لقي الطالب جعفر محمد من دارفور مصرعه إثر صدامات وقعت بين طلاب موالون للمؤتمر الوطني الحاكم ومعارضون في أحد مجمعات السكن الداخلي التابع لجامعة أمدرمان الإسلامية، بضاحية الفتيحاب.

كما قتل في مارس 2014 الطالب علي أبكر موسى إدريس "25 عاما" احد طلاب دارفور في جامعة الخرطوم برصاصة استقرت في صدره.

وفي ديسمبر 2012 عثرت الشرطة بولاية الجزيرة على جثث ثلاثة من طلاب دارفور يدرسون في جامعة الجزيرة، غرقى داخل قناة مائية بودمدني.