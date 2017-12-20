(العدل والمساواة) تؤكد مصرع ستة من قياداتها أثناء مهمة ادارية

الخرطوم 20 ديسمبر 2017- نعت حركة العدل والمساواة السودانية الأربعاء ستة من قياداتها ،قالت انهم قتلوا الأحد الماضي في " الأراضي المحررة" أثناء أداء مهام إدارية..
- صهيب أبكر نائب مسؤول الشؤون الانسانية في حركة العدل والمساواة
واحتسب المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال، باسم رئيس الحركة جبريل إبراهيم كل من صهيب ابراهيم أبكر هاشم نائب أمين الشئون الانسانية بالحركة والجنرال على توم شوشة وأسحق عمر أسحق، ومحمد أبكر سليمان (شبلي) ونصرالدين أبكر (جدو)، وصالح ابراهيم (ادروب).
وأوضح جبريل إن القيادات لقت حتفها " في الاراضي المحررة اثناء قيامهم بمهمة إدارية" دون أن يوضح كيفية وقوع الحادث الذي أودى بالمجموعة.
وكانت مصادر متطابقة أبلغت (سودان تربيون) يوم الاثنين، أن منسوبي الحركة المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، لقوا حتفهم اثر كمين نصب لهم على طريق راجا بدولة جنوب السودان.
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