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(العدل والمساواة) تتبرأ من التورط في الصراع الليبي - الليبي

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الخرطوم 3 فبراير 2019- كذبت حركة العدل والمساواة، الأحد تقارير صحفية تحدثت عن تورطها مع قوات حفتر في شن هجوم على قبيلة (التبو) جنوب ليبيا بغرض ابادتها.

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صورة غير مؤرخة ارسلت لسودان تربيون في 28 أبريل 2015 تظهر مقاتلين تابعين لحركة العدل والمساواة في دارفور

وقال مسؤول الإعلام معتصم أحمد صالح في بيان ردا على تقرير بثته فضائية (الجزيرة) يوم السبت إن الحركة تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم التي تستهدف النيل من الحركة وتشويه صورتها.

واكد أن العدل والمساواة لا تمت بصلة للصراع الليبي – الليبي خاصة وأنه شأن داخلي.

كما شدد على أن الحركة لا تقف أو تدعم أية جماعة من الجماعات في ليبيا بأي شكل.

وأضاف" هذا الادعاء يدحض نفسه بنفسه، حيث زعم حفتر نفسه من قبل، أن الحركة تدعم خصومها في الصراع الليبي مما يدل على ان الأطراف الليبية لا تعرف عدوها الحقيقي، وإنما تطلق اسم الحركة لكل صاحب بشرة داكنة يحمل السلاح ولو كان من سكان ليبيا الأصليين.

وشدد صالح على أن حركة العدل والمساواة السودانية التي قامت من اجل ارساء قيم العدالة والمساواة لا يمكن أن تتورط في حروب إبادة ضد أي جماعة أو شعب، ولن تقاتل لهضم حقوق الآخرين مهما كانت الأسباب والمبررات.

وطالب أطراف الصراع في ليبيا والاعلام تحري الدقة وعدم إطلاق التهم التي لا تخدم الأمن والاستقرار في ليبيا الذي يهم أهل السودان جميعا وأهل غرب وشمال السودان بصورة خاصة لما لهم من مصالح حيوية مشتركة مع الشعب الليبي.



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