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(العدل والمساواة) ترحب بتعيين رئيس جديد لـ (يوناميد)

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الخرطوم 14 يناير 2017 ـ رحبت حركة العدل والمساواة بتعيين جيريميا نياماني كينغسلي مامابولو ممثلا مشتركا للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ورئيسا للبعثة المختلطة في الاقليم (يوناميد).

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كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد

وأعربت الحركة في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) السبت، عن استعدادها لتقديم الدعم والتعاون الكاملين والعمل بشكل وثيق مع الرئيس الجديد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ونبهت في الوقت نفسه الرئيس الجديد الى أنه بالرغم من أن حماية المدنيين تمثل التفويض الأساسي للبعثة إلا أن التطورات على أرض الواقع والتي تحدث بانتظام تشير بوضوح إلى أن المهمة بعيدة عن مستوى حماية السكان أو الاستجابة للتهديدات الوشيكة ضد المدنيين".

واعتبرت الحركة على لسان كبير مفاوضيها أحمد تقد أحداث نيرتتي والجنينة دليلا واضحا على ما ذهب إليه.

وطالب البيان بمزيد من العمل لتعزيز وزيادة القدرات وتوافر قوات (يوناميد) للاستجابة وحماية المدنيين الذين يتعرضون للتهديدات المباشرة.

وأردف "مهمة البعثة لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك سلام دائم، وباعتبار أن للممثل الخاص المشترك للبعثة دور بالغ الأهمية فإن وجود عملية سلام حقيقية أمر ضروري وبدون هذه العملية سيكون من المستبعد حماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم، ورصد أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أو مكافحة الإفلات من العقاب".



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