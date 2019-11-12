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(العدل والمساواة) تطلب من الجامعة العربية لعب دور في عملية السلام السودانية

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الخرطوم 12 نوفمبر 2019 - طلبت حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، من الجامعة العربية، لعب دور أكبر في العملية السلمية، والمساهمة في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

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قادة "العدل والمساواة" مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ..الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

وطبقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الحركة معتصم صالح تلقته "سودان تربيون"، فإن جبريل، في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية للحركة، التقى،الثلاثاء أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة.

وأضاف"ناقش اللقاء قضية السلام والانتقال السياسي في السودان".

وتابع" طلبت الحركة من الجامعة العربية أن تلعب دورا أكبر في العملية السلمية والمساهمة في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد والعمل على إعفاء ديون السودان الخارجية".

وانطلقت في 14 أكتوبر الماضي، بعاصمة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وينتظر أن تجرى جولة ثانية في 21 نوفمبر الجاري بغية التوصل الى اتفاق سلام نهائي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وتجري هذه المفاوضات عبر مسارين يضم الأول الحركة الشعبية – بقيادة الحلو، والثاني تشارك فيه الجبهة الثورية التي تضم حركات من إقليم دارفور علاوة على الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار، وفصائل أخرى تمثل شرق السودان وشماله.

وكان رئيس دولة جنوب السودان تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.



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