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(العدل والمساواة) تعلن العفو عن المنشقين وتحثهم على العودة للحركة

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الخرطوم 29 أكتوبر 2019- أطلقت حركة "العدل والمساواة" الثلاثاء نداء الى المنشقين عنها في وقت سابق دعتهم فيه الى العودة لحضن الحركة والمشاركة في عملية بناء إقليم دارفور.

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جبريل ابراهيم

وأعلن رئيس الحركة جبريل إبراهيم في بيان حمل عنوان " دعوة ومناشدة" "العفو العام عن ضباط الحركة وجنودها الذين خرجوا عليها، أو ترجلوا عن ركبها في محطة من محطات المسير الطويل نحو الثورة".

وأضاف "ندعوهم للعودة الى حضن حركتهم الدافئ توطئة للانتقال معا الى مرحلة بناء السلام الذي تشعر الحركة أن الإرادة السياسية لتحقيقه ودفع استحقاقاته توفرت – كما لم تكن من قبل-لدى المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي".

وعلى خلاف بقية حركات دارفور، تميزت العدل والمساواة بفقدان قادة خرجوا بشكل فردي دون ان ينظموا فصيل مواز،اختاروا عبر فترات مختلفة الانزواء عن المشهد السياسي بينهم القيادي أحمد حسين آدم الذي اتجه صوب العمل الأكاديمي أو العودة الى الخرطوم عبر تفاهمات مع النظام السابق كما فعل القيادي سليمان جاموس.

وتتأهب الجبهة الثورية التي ينضوي تحت لواءها عدد من الحركات المسلحة في دارفور – بينها العدل والمساواة- لخوض جولة حاسمة من التفاوض مع الحكومة السودانية في 21 نوفمبر بجوبا، بعد أن توجت المرحلة الأولى من المباحثات بالاتفاق على إعلان سياسي وامضاء اتفاق على وقف العدائيات.

ولفت جبريل الى أن مسؤوليات الحركة ومهامها خلال مرحلة ما بعد الحرب تتطلب سواعد الجميع بلا مجال للتقاعد أو التواكل.

وأجمل رئيس الحركة هذه المهام في تضميد الجراح ومواساة الأسر المكلومة، والاسهام في إعادة النازحين واللاجئين طوعا الى مناطقهم والمشاركة في تعمير ما دمرته الحرب وفي الترتيبات الأمنية النهائية.



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