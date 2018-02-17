(العدل والمساواة) تنفي مشاركتها في قتال بجنوب السودان

الخرطوم 17 فبراير 2018- نفت حركة العدل والمساواة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور مشاركتها في معارك قتالية بجنوب السودان.
- جبريل آدم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة
وكانت صحف سودانية صادرة في الخرطوم الجمعة أوردت أن قوات من الحركة شاركت في هجوم استهدف معسكرا للنازحين في منطقة بجنوب السودان.
وقال المتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال، في توضيح تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الحركة ليس لها اي علم او علاقة باي معركة وقعت في دولة جنوب السودان.
وأضاف "تؤكد الحركة انها ليست طرفا في الصراع الدائر بين الاشقاء في دولة جنوب السودان، وان من أكبر امانيها ان ترى الجنوب دولة آمنة مستقرة مزدهرة لأنهم انفصلوا عنا سياسيا ولكننا ما زلنا وسنظل شعبا واحدا وجدانيا".
ودعا بلال وسائل الاعلام لتحري الدقة في نقل الأخبار وعدم تضليل الشعب بما اعتبرها دعايات سوداء تطلقها الأجهزة الأمنية ضد خصوم النظام.
وتابع "تؤكد الحركة أنها حملت السلاح من أجل المستضعفين ورد حقوقهم المسلوبة، والذين يعرفون الحركة يعلمون انها تتكئ على قيم تحول بينها وبين اي من المنكرات المذكورة في الاختلاق".
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