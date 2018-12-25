(العفو الدولية): احتجاجات السودان أوقعت 37 قتيلا

الخرطوم 25 ديسمبر 2018- كشفت منظمة العفو الدولية "امنستي"، الثلاثاء، عن مقتل 37 شخصا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها عدد من المناطق في السودان خلال الأسبوع الماضي.

شعار منظمة العفو الدولية (آمنستي)

‎ وقالت نائب رئيس المنظمة لمنطقة شرق أفريقيا سارة جاكسون في بيان" قوات الأمن السودانية تستخدم القوة المميتة دوت تفريق ضد متظاهرين غير مسلحين يثير قلقا كبيرا".

وتابعت "مع مقتل العشرات، يجب على الحكومة وقف هذا الاستخدام المميت للقوة ومنع المزيد من سفك الدماء غير الضروري. وبدلاً من ذلك، ومحاولة منع الناس من التظاهر، يجب على السلطات أن تركز على إنهاء قمع حقوق الإنسان الذي طال أمده، وأن تحل الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تعجيل هذه الاحتجاجات بشكل جماعي."‎

واعترف مسؤولان محليان في ولايتي القضارف-شرق البلاد، ونهر النيل – شمال، بوفاة ثمانية أشخاص، ستة منهم في مدينة القضارف واثنين في مدينة بربر بولاية نهر النيل الأسبوع المنصرم، لكن تقارير لاحقة أفادت بارتفاع العدد دون أن تخرج جهة حكومية لتبيان الرقم الرسمي.