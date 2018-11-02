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الأمم المتحدة و(العفو الدولية) تنتقدان أوضاع الصحافة بالسودان

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الخرطوم 2 نوفمبر 2018 ـ حثت منظمة العفو الدولية، الجمعة، الحكومة السودانية على وقف ما وصفته بأنه "مضايقات وتخويف ورقابة لا هوادة فيهم بحق الصحافيين"، بينما أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصادرة الصحف.

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صحفيون محتجون على المصادرة الجماعية للصحف أمام مجلس الصحافة بالخرطوم ـ (سودان تربيون)

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من التوقيع على "ميثاق للشرف الصحفي" في السودان بحضور النائب العام ورئيس الوزراء وحشد من رؤساء تحرير الصحف والجهات ذات الصلة بالإعلام المقروء والمرئي والمسموع.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا يوم الجمعة يوثق القبض على 15 صحافيا على الأقل بين يناير وأكتوبر من العام الجاري.

وقالت المنظمة إن الحكومة السودانية تسعى إلى إسكات وسائل الإعلام المستقلة.

وأوضحت سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا أن الحكومة هذا العام "لم تتوان في حملة تعقبها لحرية الصحافة عبر مهاجمة الصحفيين والمنظمات الإعلامية".

في ذات السياق وذكرت سارة كليفلاند نائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية، الخميس، أن السلطات ألقت القبض على صحفيين أو منعتهم من السفر وصادرت صحفا، بما في ذلك جميع أعداد ثماني صحف سودانية في يناير.

وألقي القبض على صحفيين من رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية في يناير أثناء تغطيتهم احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن تفجرت في أنحاء السودان بعدما فرضت الخرطوم تدابير اقتصادية شديدة تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وعانت الصحافة السودانية من هجمة أمنية شرسة بعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف.

ويعاقب الأمن الصحف بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "الخطوط الحمراء"، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.



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