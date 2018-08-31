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(العفو الدولية) تطالب السلطات السودانية بإطلاق ناشط

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الخرطوم 31 أغسطس 2018 ـ طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الأمنية في السودان بالإفراج فورا عن الناشط والإعلامي أحمد الضي بشارة، قائلة إنه حرم من الاتصال بذويه أو محاميه.

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الأمن السوداني أعتقل الناشط الضي بشارة في 16 يوليو 2018

وأعتقل جهاز الأمن والمخابرات "الضي"، وهو ناشط على منصات التواصل الاجتماعي، بعد بثه "فيديوهات" من أمام طوابير الخبز أمام المخابز حيث أجرى استطلاعات للمواطنين انتقدت الحكومة السودانية.

وقالت منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي، يوم الخميس، إن جهاز الأمن اعتقل الضي وهو إعلامي وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 16 يوليو، ومنعه من الاتصال بأهله ومحاميه.

وتابعت المنظمة العفو قائلة أن: "الضي محتجز بدون تهمة كما منع من الاتصال بمحامٍ أو عائلته".



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