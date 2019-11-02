(العفو الدولية) تنتقد اعتداء سلطات جنوب السودان على صحفيتين

الخرطوم 2 نوفمبر 2019- دعت منظمة العفو الدولية، حكومة جنوب السودان إلى احترام حرية التعبير والإعلام وذلك عقب تعرض صحفيتان للاعتداء الجسدي خلال اجتماع للجيش خاطبه الرئيس سفا كير ميارديت.

سلفا كير أثناء حديثه في رئاسة الاركان 9 أغسطس 2018

وقال سيف ماقنقو، نائب مدير المنظمة في شرق أفريقيا، القرن الافريقي والبحيرات العظمي، "إن قمع السلطات لحق حرية التعبير والإعلام قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي طالت انتظارها مقلق للغاية".

ووصف الاعتداء على الصحفيتين بانه "جزء من جهود مستمرة منذ سنوات بجنوب السودان لتقييد حق حرية التعبير والإعلام عبر اعتقال الصحفيين وتعليق عمل المؤسسات الاعلامية وإلغاء تراخيص الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة".

وبحسب تقارير جاء الاعتداء بواسطة ضابط بالجيش اثناء الاجتماع الذي انعقد الخميس وخاطبه الرئيس سلفا كير.

وطالب سيف سلطات جنوب بفتح تحقيقات في حوادث الهجوم على الصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة. وأشار أن الإعلاميين في الدولة الوليدة تحت الخطر.

والغت السلطات بجنوب السودان يوم الخميس، تصديق عمل مراسلة وكالة أسوشيتد برس، سام ميدنيك، عقب كتابتها مقال عن توترات بجوبا قبل الفترة الانتقالية.

كما اعتقلت في يوليو محرر صحيفة (الوطن) بجنوب السودان مايكل كريستوفر لأكثر من شهر عقب نشره مقالا حول الاحتجاجات التي شهدتها السودان واطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.