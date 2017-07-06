الـ (فيفا) يعلق نشاط كرة القدم في السودان بسبب تدخل الحكومة

الخرطوم 6 يوليو 2017 ـ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، تعليق عضوية السودان بسبب التدخل الحكومي في نشاط اللعبة بالبلاد إثر تمكين وزارة العدل مجموعة يقودها جنرال متقاعد من مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد انتخابات مشكوك في صحتها.

مقر اتحاد الكرة السوداني في الخرطوم

ومنذ أبريل الماضي وضع خطاب لـ "فيفا" اللعبة الجماهيرية الأولى في السودان على محك وقف النشاط، بعد أن علق انتخابات الاتحاد الوطني حينها ستة أشهر لتجرى وفقا لقوانين الاتحاد الدولي وبعيدا عن تدخلات الحكومة.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن القرار سيحرم ثلاثة فرق سودانية هي المريخ والهلال العاصميين من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والهلال الأبيض في بطولة الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية"، وتخوض هذه الأندية مباريات في البطولتين خلال الساعات القادمة، كما يحرم القرار السودان من أي مشاركات دولية.

ووقعت احتجاجات محدودة على ما آلت إليه الأمور في شارع العرضة بأمدرمان من قبل مناصري نادي المريخ، وفي مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من قبل أنصار نادي الهلال الأبيض.

وجاء في خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر يوم الخميس أن "فيفا" علقت نشاط السودان الكروي لعدم تراجع وزارة العدل السودانية عن قرار أصدرته في 2 يونيو الماضي بتمكين مجموعة الفريق عبد الرحمن سر الختم من مقر الاتحاد السوداني.

وقال الخطاب إن التعليق لن يرفع ما لم تلغي وزارة العدل قرارها وتعتبره باطلا ويعود مجلس الاتحاد الوطني بقيادة معتصم جعفر إلى المقر، مشيرا إلى قرار "فيفا" في 27 يونيو الماضي الذي أقر استمرار اتحاد جعفر والترتيب لانتخابات جديدة في أكتوبر القادم.

يشار إلى أن اتحادات كرة القدم الوطنية تحظى بالحماية من الاتحاد الدولي "فيفا" من أي تدخلات حكومية في أهلية الرياضة.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم السوداني معتصم جعفر إن "هذا ما ظللنا نحذر منه وسعينا سعي حثيث للحيلولة دون ذلك"، وأضاف لقناة النيل الأزرق السودانية "قدمنا التنازلات والكثير من المرونة حتى لا نصل لهذه النتيجة".

وفي الأثناء تمسك سيف الدين الطيب المتحدث باسم مجموعة الفريق سر الختم لذات القناة بعدم إخلاء مقر اتحاد الكرة إلا بقرار آخر من وزارة العدل.

من جانبه وصف المدير الفني لنادي الهلال الأبيض إبراهيم حسين "ابراهومة" في اتصال هاتفي من زامبيا، القرار بأنه "ذبح نادي الهلال من الوريد إلى الوريد".

وتبدت نذر أزمة كروية بالسودان في يونيو 2016 بعد أن رفض اتحاد كرة القدم قرارا لوزير الشباب والرياضة بوقف إجراءات الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

ويسود اعتقاد جازم في الأوساط الرياضية بتدخل الحكومة في انتخابات الاتحادات الرياضية للدفع بموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وفي مارس الماضي حرم جهاز الأمن محمد ضياء القيادي المعارض في حزب البعث العربي الاشتراكي وتحالف قوى الإجماع الوطني، من المنافسة في انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية عبر اعتقاله واتاحة الفرصة أمام منافسه هاشم هارون ـ وزير سابق ـ للفوز برئاسة اللجنة.

وتأسس الاتحاد السوداني لكرة القدم في عام 1936 وانضم إلى الاتحاد الدولي "فيفا" في 1948 وإلى الاتحاد الأفريقي "كاف" في 1957.