الفاو : الصراع في جنوب السودان يولد مجاعة أخرى العام القادم

جوبا 31 مايو 2017- قال رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) خوسيه غرازيانو دا سيلفا ، إن النزاع الحالى فى جنوب السودان من المحتمل ان يقوض الجهود الرامية الى منع اندلاع مجاعة أخرى العام القادم.

موجة العنف أجبرت آلاف الجنوبيين على النزوح

وقال دا سيلفا إن العنف العرقى الذى تنخرط فيه القوات الموالية للرئيس سلفا كير ضد القوات الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار يظل تهديدا لعمل الوكالة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين الثلاثاء "اذا لم يوقفوا الحرب فان ما نقوم به سيكون عبثا".

وأعرب دا سيلفا عن أسفه لتدمير المحاصيل والهجمات على مباني المنظمة ومستودعاتها، وأردف "اننا لا نستطيع ان نستمر بهذه الطريقة ونحن نهدر المال والوقت اذا لم نوقف الحرب".

ونوه دا سيلفا إلى ان المنظمة تحاول توفير الغذاء والبذور فى وقت واحد للمزارعين للاستفادة من موسم الامطار.

ويواجه ما يقدر بنحو 100 ألف شخص المجاعة في جنوب السودان، حيث انخفض إنتاج المحاصيل منذ عام 2013 حيث أدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وإجبار 3.5 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

وقال دا سيلفا خلال زيارته لبروكسل "لقد حان الوقت للمزارعين بالقيام بعملهم ، ولكن ليست لديهم بذور وحتى البذور التي قدمتها المنظمة الشهر الماضي قاموا بتناولها كغذاء ".

وفر ما يقرب من مليوني شخص من جنوب السودان بسبب النزاع الدائر والذي يعتبر الأسوأ منذ حصول الدولة الوليدة على الاستقلال من السودان المجاور يونيو 2011.