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الفيضانات شردت 200 إلف طفل بجنوب السودان

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جوبا 17 نوفمبر 2019- قالت منظمة ( انقاذ الطفولة) إن الفيضانات الواسعة التي اجتاحت جنوب السودان شردت أكثر من 200.000 طفل من منازلهم .

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موجة فيضان عارمة اجتاحت أجزاء في جنوب السودان

وقال راما هانسراج المدير القطري للمنظمة أن الفيضانات "وصلت لمستوى الأزمة وان الأطفال والأسر في حاجة إلى مساعدات عاجلة".

وتابع أن بعض المتأثرين هم أكثر المجتمعات التي كانت تعاني في السابق

وتشير التقارير أن نحو 900.000 تأثروا بالفيضانات بمن فيهم نازحين ومزارعين فقدوا أراضيهم واشخاص عزلتهم المياه.

واجتاحت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار نحو 30 مقاطعة في جونقلي، اعالي النيل، واراب، شمال بحر الغزال، ووسط وشرق الاستوائية.

وعبرت المنظمة في البيان عن بالغ قلقها تجاه الأوضاع الصحية لأكثر من 420،000 شخص من ضمنهم 200،000 طفل شردتهم الفيضانات التي بدأت في يوليو العام الماضي.

ودعت في بيان السلطات في جنوب السودان المساعدة في ضمان وصول المساعدات للأطفال المتأثرين في المناطق الأكثر خطورة بصورة عاجلة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تخصيص موارد مالية لدعم الاطفال المعرضين للخطر وأسرهم في الدولة الممزقة بالحرب.

وأعلن الرئيس سلفا كير ميارديت الشهر الماضي حالة طوارئ في بحر الغزال الكبرى واعالي النيل وإقليم الاستوائية ودعا إلى تقديم المساعدات.

والاسبوع الماضي قالت الأمم المتحدة أنها في حاجة إلى61 مليون دولار لإنقاذ الأرواح والاستجابة للفيضانات في جنوب السودان.



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