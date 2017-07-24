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القائم بالأعمال: تأجيل رفع العقوبات لعدم إكتمال هيكل الإدارة الأميركية

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الخرطوم 24 يوليو 2017 ـ نقل القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، الى رئاسة البرلمان السوداني، الإثنين، دواعي قرار بلاده بتأجيل النظر في رفع العقوبات عن السودان، مبررا الخطوة بعدم اكتمال الهيكل الاداري للحكومة الأميركية الجديدة خاصة فيما يلي افريقيا وملف السودان.

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استيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم

وقررت الإدارة الأمريكية في 12 يوليو تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر. وقابلت الخرطوم القرار حينها بالرفض وأعلنت تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن لثلاثة أشهر، لكنها قررت في وقت لاحق بطلب من المملكة العربية السعودية التواصل "الايجابي" مع واشنطن.

وعقد القائم بالأعمال الأميركي، استيفن كوتسيس،إجتماعا برئيس البرلمان أحمد أبراهيم عمر،بحثا خلاله ملف تأجيل رفع العقوبات لثلاث أشهر.

وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان عبدالماجد هارون في تصريحات صحفية إن رئيس البرلمان اخذ علماً بأسباب التأجيل حسب وجهة النظر الأميركية.

وأوضح أن الدبلوماسي الأميركي اشار الى عدم اكتمال الهيكل الاداري للإدارة الأميركية، الجديدة خاصة ملف افريقيا وملف السودان،حيث لم يكتمل تعيين المسؤولين الفنيين المختصين بتكملة الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات عن السودان، إضافة لتأثير مذكرة قدمها (53) عضواً فى الكونغرس طالبت بإرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع العقوبات عن السودان لمدة عام.

وقال هارون إن الدبلوماسي أرجع مذكرة نواب الكونغرس لحملة نظمتها عدد من المنظمات، المناهضة لرفع العقوبات عن الخرطوم.

وتابع" رئيس البرلمان عبر للقائم بالاعمال عن خيبة أمل الشعب السوداني لتأخير اتخاذ هذا القرار، وانه تطلع لاتخاذ القرار الذي يمكن الشعبين السوداني والأمريكي من ممارسة حياتهما بشكل طبيعي والاستفادة من قدرات بعضهما والانخراط بشكل ايجابي وان يعيشا علاقات طبيعية".

وأفاد هارون ان القائم بالأعمال قدم لرئيس البرلمان تنويراً بشأن المسارات الخمسة ، و تناول بالتفصيل الجهود التي بذلت في الفترة الماضية.

وأضاف أن رئيس البرلمان رحب بالخطوات المشتركة التي تم انجازها، وحث جميع الأطراف على العمل سوياً في الفترة المقبلة حتي يتمكنوا من الوفاء بكامل الالتزامات التي تشكل غايات العمل المشترك.

من جهته أفاد كوتسس ، في تصريحات صحفية أن الاجتماع تطرق إلى المسارات الخمسة والحريات وحقوق الإنسان وحرية الأديان وتهريب البشر، بجانب القضايا التي تحتاج لتعديلات قانونية، ومستقبل قوات (اليوناميد).

وأبدي رفضه التام لإتهام بلاده بإرجاء رفع العقوبات تنفيذاً لمخطط يهدف لتقسيم السودان ضمن مخطط (الشرق الأوسط الجديد).

وقال "سمعنا اتهامات كثيرة وبعض التحليلات بشأن إرجاء العقوبات ولكن ندعوكم لأن تأخذوننا بكلمتنا.. وهي أن الإدارة الأميركية الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت للبحث في هذا الملف".



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