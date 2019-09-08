القاهرة : التشغيل التجريبي للربط الكهربائي مع السودان مطلع العام

الخرطوم 8 سبتمبر 2019- قال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، الأحد، إن التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان، سيبدأ مطلع العام 2020، بعد الانتهاء من الأعمال الهندسية بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأعلن الوزير المصري التعاقد مع شركة "سيمنس" الألمانية للمشاركة في مشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات توشكى ”2“، ضمن مشروعات الربط الكهربائي، خاصة مع السودان.

وجرت في الخرطوم أواخر ابريل من العام 2018 مراسم التوقيع على اتفاق يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر بـ 300 ميغاواط كمرحلة أولى.

وفي أغسطس من ذات العام زار وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة الهندية المنفذة للمشروع، خط الربط من محطة محولات توشكي (2) حتى ميناء أرقين البري في السودان.

ويبلغ طول الخط حوالي 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية في بيان سابق أن مشروع الربط مع السودان بدأ بالفعل الخطوات التنفيذية لتزويد السودان بقدرة كهربية تصل إلى حوالي 200-300 ميغاوات كمرحلة أولى.

وازدادت أزمة انقطاع الكهرباء في السودان، خلال الفترة الأخيرة، كما تكررت حالات الإطفاء الكامل على مدى العامين الأخيرين.