القاهرة تؤجل اجتماع سداسي مع السودان وإثيوبيا بشأن (سد النهضة)

الخرطوم 22 أغسطس 2019 – أعلنت القاهرة تأجيل اجتماع سداسي مع السودان وإثيوبيا للشهر المقبل لبحث التوصل بشأن ملف سد النهضة، وطالبت بجدول زمني للمفاوضات.
- أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)
وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل، طبقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تلقته "سودان تربيون"، اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الخارجية والري.
كما حضر الاجتماع ممثلو وزارات، الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.
وأوضح البيان أن "اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق".
وأشار إلى أن "اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث".
وأشار إلى أن "الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد يومي 19 و20 أغسطس الجاري سيصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، بين وقت وآخر، إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي، إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
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