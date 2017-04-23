القاهرة تحتجز صحفي سوداني وتبعده من أراضيها

الخرطوم 23 أبريل 2017 ـ احتجزت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، صحفياً سودانياً، لساعات ومنعته من دخول أراضيها قبل ان تبعده إلى الخرطوم عبر أديس أبابا تحت الحراسة.

الطاهر ساتي

ووصل الصحفي السوداني، الطاهر ساتي، الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من العاصمة السودانية الخرطوم، للحاق بزوجته التي سبقته في رحلة علاجية.

ويعتبر ساتي أحد كتاب الرأي المعروفين بالسودان.

وندد اتحاد الصحفيين السودانيين بما أقدمت عليه السلطات المصرية تجاه الصحافي السوداني، واعتبرها إجراءات تعسفية وخطوة تصعيدية خاصة وأن ساتي حاصل على تأشيرة دخول مسبقة.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، إن السلطات المصرية حرمت ساتي من الوقوف إلى جانب زوجته التي سبقته إلى القاهرة بغرض العلاج، مضيفاً "ما وضع أسرته في موقف انساني بالغ الحرج، لا يليق بدولة جارة وشقيقة".

وشدد على رفضه الاجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات مصر ضد الصحفي والمعاملة غير اللائقة التي وجدها أثناء فترة الاحتجاز الذي قال الاتحاد إنه "غير مبرر".

وأضاف "حدث ذلك قبل أن تجف أوراق اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة بين وزيري خارجية البلدين، ضاربة بذلك مساعي التوافق على ميثاق شرف يحتكم إليه الإعلام المصري والسوداني، وهو ما يكشف عن عدم الرغبة والجدية لدى القاهرة في الإلتزام بالعهد الذي قطع به وزير خارجيتها لتهدئة الأجواء".

يشار الى أن الطاهر ساتي سطر مؤخرا مقالا ناقدا للسلطات المصرية بسبب إصرارها على تبعية مثلث حلايب، حيث تتمسك الحكومة السودانية بأحقية المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في أقصى الشمال الشرقي لحدود البلدين.

وأنهى السودان ومصر الخميس مباحثات ساخنة إلتأمت بالخرطوم، توجت بالاتفاق على كتابة ميثاق شرف لضبط الاعلام في البلدين خلال تناولها للقضايا المشتركة.

وأفاد اتحاد الصحفيين السودانيين، "أن استهداف السلطات المصرية للصحافيين السودانيين بوضع اسمائهم على (قائمة سوداء)، مستخدمة حريتهم في السفر والتنقل، سلاحاً للتخويف والتهديد وكبح الرأي، لن يفضي إلى توفير مناخ يساعد على التوجه الرسمي المعلن لتحسين العلاقات".

واستنكر الاتحاد الإجراءات التي اعتبرها تدفع إلى نقل العلاقات في اتجاه معاكس للمواقف المعلنة من قيادة البلدين، داعياً الحكومة السودانية "للقيام بواجبها والنهوض بمسؤولياتها في حماية مواطنيها إزاء محاولات السلطات المصرية استخدامهم في تصفية حساباتها المدّعاة مع الخرطوم".

كما طالب الاتحاد الحكومة السودانية باتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواقف تتناسب مع ما يتعرض له الصحفيين السودانيين من استفزازات مصرية "غير مبررة".