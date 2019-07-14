القاهرة تحتضن الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة مع الخرطوم

القاهرة 14 يوليو 2019 – أعلنت جمهورية مصر الأحد، بدء الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة مع السودان.

ووفق بيان صادر عن الجيش المصري، فإن القاهرة تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة الذي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

ويعقد الاجتماع برئاسة رئيسي الأركان في البلدين، الفريق محمد فريد رئيس أركان الجيش المصري، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس أركان الجيش السوداني.

وحسب البيان، يشمل جدول أعمال اللجنة مباحثات ولقاءات هامة على صعيد التعاون العسكري والأمني المشترك وتنسيق الجهود في مختلف المجالات.

ويأتي الاجتماع في إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة، والتي تعقد بالتناوب بين البلدين، كان آخرها في أغسطس 2018 بالخرطوم.

ويعد هذا الاجتماع العسكري هو الأول بين البلدين عقب عزل قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.