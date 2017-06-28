القاهرة تخضع القادمين من السودان لفحص(الكوليرا)

القاهرة 28 يونيو 2017- قررت السلطات المصرية، إخضاع القادمين من السودان لفحص طبي لتأكيد سلامتهم من مرض الكوليرا، في أعقاب تنامي حالات الإصابة بالمرض في السودان، الذي تتكتم السلطات الرسمية فيه على تسميته صراحة وتكتف بالإعتراف بتفشي "الإسهال المائي".

واجهة خارجية لمطار القاهرة الدولي (العربية نت)

وقال مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى مدحت قنديل،إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لفحص جميع الركاب القادمين من السودان من وباء الكوليرا، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بعد انتشار الوباء فى بعض مناطق السودان".

وأضاف قنديل فى تصريحات صحفية ، الأربعاء، أنه تم تشديد الرقابة الصحية على الركاب القادمين من السودان ومناظرتهم طبيا من خلال عدد من الأطباء والمراقبين الصحيين والممرضين، الذين انتشروا داخل صالات الوصول لاستقبال الرحلات القادمة من السودان.

وأوضح أنه تم التنسيق مع شركات الطيران العاملة بالمطار بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلات، وإذا اشتبه أطقم الضيافة فى أى أعراض لدى أى راكب عليه إبلاغ سلطات الحجر الصحى بالمطار فور هبوط الطائرة لفحص الراكب ومتابعة حالته الصحية.

وقال " سيتم عزل أية حالات تظهر عليها أعراض وباء الكوليرا ونقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية حيث تم مضاعفة عدد الأطباء والمراقبين الصحيين بصالات الوصول لمتابعة الطائرات وفحص الركاب القادمين من المناطق الموبوءة ومناظرة الركاب للتأكد من عدم إصابتهم بوباء الكوليرا".

وبحسب تصريحات رسمية سودانية فإن "الإسهال المائي" الذي تفشى في العديد من ولايات السودان، حصد أرواح أكثر من 270 شخصا وإصاب 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما انتشر المرض بولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.