 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 4 آب (أغسطس) 2018

القاهرة تدعو الخرطوم رسميا لكتابة ميثاق شرف إعلامي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 لأغسطس 2018- أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين، السبت، عن توجيه دعوة رسمية لنظيرتها السودانية لعقد اجتماعات بالقاهرة لبحث إعلان "ميثاق شرف" بين إعلاميي البلدين.

JPEG - 16.5 كيلوبايت
مقر اتحاد الصحفيين السودانيين بالخرطوم

وكانت مباحثات ساخنة للجنة التشاور السياسي التأمت بالخرطوم في ابريل من العام الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين، توجت بالاتفاق على كتابة ميثاق شرف لضبط الاعلام في البلدين خلال تناولها للقضايا المشتركة، لكن الخطوة تعثرت في ظل تنامي التجاذب بين البلدين بسبب تبعية مثلث حلايب، والحاقها باتهامات السودان لمصر بدعم متمردي دارفور.

وأوضح نقيب الإعلاميين المصريين حمدي الكنيسي، في بيان السبت، أن نقابته (الممثلة الرسمية للإعلاميين) "وجهت الدعوة إلى نقابة اتحاد الصحفيين السودانيين، لعقد اجتماعات مشتركة بالقاهرة لمناقشة مواد ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين".

وقال "من المعروف أن مواثيق الشرف الإعلامية هي دور أصيل للنقابات المهنية".

وأشار إلى أن الدعوة تأتي "في إطار دعوة سابقة من الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي، للأجهزة الإعلامية في مصر والسودان.

وفي 20 يوليو الماضي، دعا السيسي في ثاني أيام زيارته الأخيرة إلى السودان، "وسائل الإعلام السودانية والمصرية إلى العمل الجاد لتعزيز وتعضيد قيم الخير والسلام والاستقرار والتبشير بعلاقات البلدين".

وأكد الرئيس المصري خلال لقاء إعلامي عقده في مقر إقامته بالخرطوم، آنذاك على "عدم رضاه عما يكتب في وسائل الإعلام في البلدين، باعتباره لا يخدم مصالح البلدين والشعبين".

ووجه مسؤولون سودانيون على رأسهم الرئيس عمر البشير انتقادات حادة لمسلك الإعلام المصري في معالجة خلافات البلدين التي تنشب بين الفينة والأخرى.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر مشاحنات في الإعلام وتباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الفساد والتسوية السياسية 2018-07-30 23:13:45 كتب : المحبوب عبد السلام لا يصحو السياسيون من نومهم وقد استيقظت ضمائرهم فجأةً، فيشرعون في الحديث عن الفساد ويقومون من فورهم يحاربونه ويوظفون أجهزة الدولة كافة لملاحقته ويتيحون الحرية للإعلام لتناوله وكشفه، ثم يعمدون الى (...)

نداء السودان والجنائية 2018-07-30 18:53:00 كتبت : سلمى التجاني لم تحمل تصريحات الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ، رئيس نداء السودان ، عن المحكمة الجنائية الدولية ، والتي وردت في لقائه مع فضائية روسيا اليوم ، لم تحمل جديداً ، فقد تبنى هذا الموقف منذ تسعة أعوام (...)

كارثة الأمطار والسيول .. القبطان والقرصان 2018-07-29 18:05:51 كتب : عمر الدقير القبطان هو من يمسك بدفة السفينة ويتولَّى قيادتها، ولكنَّ معنى هذه الكلمة يتمدَّد مجازاً ليشمل من يتولَّوْن القيادة في مختلف الحقول والشجون .. وفي المقابل يتجاوز معنى كلمة القرصان السَّطو المُسلَّح في عرض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.