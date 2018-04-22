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القاهرة تدعو الخرطوم لاستئناف اجتماعات التعاون التجاري

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الخرطوم 22 أبريل 2018- قدم وزير التجارة المصري، طارق قابيل، دعوة إلى نظيره السوداني، حاتم السر، لاستئناف اجتماعات اللجان المشتركة على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين لمعالجة القضايا التجارية العالقة بين البلدين.

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حاتم السر

ويمثل قرار الخرطوم بوقف استيراد عدد كبير من السلع المصرية، منذ سبتمبر من العام 2016 أحد أبرز الملفات العالقة بين الخرطوم والقاهرة.

وقررت وزارة التجارة حينها، وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، كما أصدر مجلس الوزراء في مايو من العام 2017 قراراً وسع الحظر بإضافة المزيد من السلع المصرية، كما أوقف استيراد السلع التي تعبر أراضي مصر من دول أخرى إلى السودان.

والتقى وزير التجارة السوداني، الإثنين، السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، وبحث معه العلاقات التجارية بين البلدين وآفاق تطويرها على ضوء ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس السوداني الأخيرة للقاهرة.

وطبقاً لتعميم صحفي تلقته (سودان تربيون) فإن السفير المصري نقل دعوة الوزير طارق قابيل، إلى نظيره السوداني، يقترح فيها موعدا لاستئناف اجتماعات اللجان المشتركة على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين لبحث التعاون التجاري المشترك ولمعالجة القضايا التجارية العالقة بين البلدين.

ونقل حاتم السر للسفير ارتياحه إزاء نتائج اجتماع مجلس الأعمال السوداني المصري الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة.

وقال إن القطاع الخاص يشكل بعداً استراتيجياً للحكومة في دفع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وقيادة مسارات نوعية لتلك العلاقات.



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