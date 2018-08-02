القاهرة تعلن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان

الخرطوم 2 أغسطس 2018 - أعلنت وزارة الكهرباء المصرية الخميس، بدء الخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان.

مباحثات فنية في الخرطوم للربط الكهربائي بين السودان ومصر

وجرت في الخرطوم أواخر ابريل الماضي مراسم التوقيع على اتفاق يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر بـ 300 ميغاواط كمرحلة أولى.

وزار وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة الهندية المنفذة للمشروع الخميس، خط الربط من محطة محولات توشكي (2) حتى ميناء أرقين البري في السودان.

ويبلغ طول الخط حوالي 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية في بيان أن مشروع الربط مع السودان بدأ بالفعل الخطوات التنفيذية لتزويد السودان بقدرة كهربية تصل إلى حوالي 200-300 ميغاوات كمرحلة أولى.

واستضافت الخرطوم خلال ابريل المنصرم مباحثات فنية بين وزارة الكهرباء السودانية، ونظيرتها المصرية، لتحضير (خارطة طريق) لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، وصل الخرطوم مطلع أبريل وانخرط فور وصوله في اجتماعات مكثفة مع نظيره السوداني معتز موسى.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اجراءات الربط الكهربائي بين البلدين وعقد الجلسات الفنية اللازمة لتفعيل ذلك.