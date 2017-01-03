القاهرة تقترح لقاءا ثلاثيا حول سد النهضة قبل القمة الافريقية

الخرطوم 3 يناير 2017 - اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقد لقاء ثلاثي يجمعه بنظيريه السوداني إبراهيم غندور، والإثيوبي ورقني جبيوه، لاستكمال محادثات "سد النهضة" قبيل انعقاد القمة الأفريقية الشهر الجاري.

أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجره وزير الخارجية المصري مع نظيره وزير الخارجية الأثيوبي الثلاثاء.

وقالت الخارجية المصرية بحسب وكالة الأناضول " إن الوزير شكري اقترح أن يكون هناك لقاء ثلاثياً بحضور وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، لضمان توجيه الدعم السياسي لمسار المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة"، مضيفاً "وعلى وجه الخصوص الدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الاستشارية"،

ووقع السودان ومصر وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم في مارس 2015، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل ، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

وتستضيف أديس أبابا قمة رؤساء الدول الإفريقية في دورتها الـ28، في الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه التي تتركز على الدعوة إلى "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب.