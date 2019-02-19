 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 19 شباط (فبراير) 2019

القاهرة: توصيل الخط الكهربائي مع السودان في مارس بمقابل عيني

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 فبراير 2019- أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد، استعداد وزارة الكهرباء في بلاده لتوصيل خط الربط الكهربائي مع السودان بنهاية شهر مارس المقبل بحد أقصى 40 ميغاواط، وإن مقابل ذلك قد يكون عينيا في شكل سلع.

JPEG - 21.8 كيلوبايت
مباحثات فنية في الخرطوم للربط الكهربائي بين السودان ومصر

وأضاف بحسب رويترز " من الممكن الحصول على سلع ومحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي، مثل “اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس”.

وأشار الى أن رئيس الوزراء كلف “بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي… والتفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن”.

وجرت في الخرطوم أواخر ابريل من العام الماضي مراسم التوقيع على اتفاق يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر بـ 300 ميغاواط كمرحلة أولى.

وزار وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة الهندية المنفذة للمشروع في أغسطس المنصرم ، خط الربط من محطة محولات توشكي (2) حتى ميناء أرقين البري في السودان.

ويبلغ طول الخط حوالي 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر.

وكان مقررا أن يتم تشغيل تجريبي للخط في أواخر نوفمبر الماضي، على ان يبدأ الربط في ديسمبر وهو ما تعثر انفاذه حتى الآن.

من جهتها أكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية اكتمال كافة الاجراءات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي مع مصر، والجاهزية لبدء التوصيل بنهاية مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة إبراهيم شقلاوي للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء إن الوزارة ارسلت إفادة للجانب المصري بجاهزيتها والفراغ من كافة الاعمال الفنية واعمال تركيب وشد ابراج (220) كيلو فولت من محطة وادي حلفا التحويلية وحتى البرج (191) مع الحدود.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

والثورة حب ايضا 2019-02-18 17:18:27 بقلم : محمد عتيق ‏من الخارج يسمع انين إنسان مع صرخات مكتومة.. وفي الداخل يأتيه الحارس ليعطيه صحن فول بائس أو بغرض اقتياده لجولة تعذيب ليلية، يأتيه واضعاً في وجهه قناعاً يختبئ من ورائه.. وعندما يتم إطلاق سراحه ويسأله (...)

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (4 - 10) 2019-02-18 17:18:03 بقلم : عبدالعزيز النور oudingdung0214@gmail.com تصريحات فريق المحققين الدوليين - الخاص بحادثة إغتصاب مخيم زمزم بالنازخين بالفاشر - حول لقاءات مرتقبة مع أسر ضحايا عنف النظام في المظاهرات السلمية بجانب مطالبة سفارة (...)

النُصح بمُنعرج اللّوى لعلهم يستبينوه ضحى الغد 2019-02-17 18:32:56 بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين altayib39alabdin@gmail.com أكملت الاحتجاجات الشبابية الهادرة شهرين كاملين عمّت فيهما القرى والمدن وجابت الشوارع والأحياء والميادين، وصمدت بجرأة فائقة أمام القنابل المسيلة للدموع والضرب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.