القبض على قادة مليشيات هاجمت قرية للعودة الطوعية في جنوب دارفور

نيالا 27 فبراير 2018 - القت الاجهزة الأمنية المشتركة بولاية جنوب دارفور القبض على 14 قادة المليشيات القبلية المسلحة متهمة بالهجوم على قرية"مرلا" للعودة الطوعية الواقعة على بعد 40كلم شرق مدينة نيالا عاصمة الولاية قبل نحو أسبوعين.

أحد المشاركين في مؤتمر العودة الطوعية والتوطين في نيالا يستمع واقفا الى احد المتحدثين (صورة ألبير قونزالس يوناميد)

وقال مصدر مسؤول بشرطة الولاية لـ (سودان تربيون) الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف 14 من منسوبي المليشيا وبحوزتهم 13 قطعة سلاح بعد ان نفذوا هجوما عنيفا على نازحين عادوا طوعا من معسكر "كلما" للنازحين الي عدة قرى بمنطقة " مرلا".

واضاف المصدر أن لجنة أمن الولاية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة طوقت ثلاث قرى بالمنطقة ونفذت عمليات تفتيش اسفرت عن ضبط الاسلحة بحوزة المتهمين.

وأشار الي أن هنالك ثلاثة آخرين مطلوب القبض عليهم لاذوا بالفرار وأن الأجهزة الأمنية تراقب تحركات الفارين عن كثب.

يذكر أن العديد من المليشيات القبلية ظلت ترفض خطة حكومة الولاية لعودة النازحين الي مناطقهم بعد السيطرة عليها بحجة استغلالها في الرعي.

وتعرضت أكثر من 16 قرية للعودة الطوعية، خلال الست سنوات الماضية لهجمات على يد مليشيات قبلية مسلحة اعلنت رفضها صراحة لعودة النازحين.