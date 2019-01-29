(القطرية) تقلص رحلاتها للسودان وسلطة الطيران تتبرأ من تحديد الأسعار

الخرطوم 29 يناير 2019- قالت سلطة الطيران المدني في السودان الثلاثاء إنها لا تتدخل في تحديد أسعار العملات الأجنبية بالبلاد حيث تصدر من المؤسسات الاقتصادية، وذلك في أعقاب إعلان الخطوط القطرية تقليص رحلاتها للسودان وإيقاف بيع التذاكر من الخرطوم جراء الوضع الاقتصادي المتردي.

وأفاد بيان لسلطة الطيران أن تحديد أسعار صرف العملات اسند لآلية صناع السوق التي تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية بالبلاد.

وأضاف "في جميع الأحوال لا تتدخل سلطة الطيران المدني في تحديد أسعار العملات وإنما تتولى فقط مهمة إعلان الأسعار لمقدمي الخدمات ومشغلي المطارات والمشغلين الجويين للعمل بموجبها".

ولفت البيان الى أن العديد من شركات الطيران شرعت في تغيير أسعار مبيعات التذاكر من الجنيه إلى الدولار مما أضر بالمواطن وساهم في تعزيز الطلب على الدولار.

وأشار الى تعقيدات ومخالفات صحبت تصرف تلك الشركات أبرزها تغيير أسعار العملات المتداولة للخدمات بالبلاد دون توضيح أو تفسير للخطوة التي صاحبتها العديد من التجاوزات.

وتابع" بادرت بعض الشركات بتحديد أسعار صرف المقابلة للدولار لـ 150 جنيها وبعضها حددته 200 وأخرى 250 جنيها".

وقررت الخطوط القطرية في تعميم نشر الاثنين الغاء رحلاتها المجدولة للخرطوم خلال شهر فبراير، كما قررت وقف اصدار التذاكر من الخرطوم حتى اشعار آخر.

وحذت الخطوط الكينية ذات الخطوة بتعليق بيع التذاكر من السودان.