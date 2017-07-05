القوات الأمنية تستعيد سيارة بعد مطاردة مثيرة مع مسلحين في نيالا

نيالا 5 يوليو 2017- أحبطت الأجهزة الأمنية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مساء الأربعاء،محاولة مجموعة مسلحة الإستيلاء على سيارة حكومية ، وتمكنت من إستعادتها بعد دقائق من سرقتها في أعقاب مطاردة مثيرة،بشوارع المدينة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

الأجهزة الأمنية في نيالا تسترد سيارة منهوبة ـ الأحد 9 أغسطس 2015 (سودان تربيون)

وتمكن الجناة من الفرار، بعد مطاردة شرسة، إضطروا على اثرها لترك السيارة التابعة لإدارة الوبائات بوزارة الصحة في الولاية،بعد اصطدامها بـ"ركشة" كانت تنقل ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الإصطدام بنحو متفاوت.

وقال مسؤول أمني لـ(سودان تربيون) إن الأجهزة الأمنية تحركت علي الفور، لمطاردة الجناة بعد تلقيها بلاغ بوقوع عملية نهب لسيارة الوزارة .

وأضاف "تم تأمين كافة مداخل ومخارج نيالا للحيلولة دون إفلات الجناة".

وأوضح المسؤول أن السارقين أصيبوا بحالة من الإرتباك الشديد ، أثناء عملية المطاردة مما ادى لوقوع حادث مروري، فأجبروا على ترك السيارة المنهوبة وفروا، مبديا ثقته في أن الأجهزة الأمنية ستتمكن من القاء القبض عليهم خلال ساعات.

وقال المسؤول إنه برغم الانخفاض الكبير لجرائم النهب والخطف في نيالا "الا أن هنالك من يخططون للعبث بامن المواطن وممتلكاته لكن الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد".