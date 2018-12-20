القوات الحكومية في جنوب السودان تهاجم مراقبي وقف إطلاق النار

جوبا 20 ديسمبر 2018- قالت آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في جنوب السودان الأربعاء إن القوات الحكومية اعتدت على فريق مراقبة تابع لها يتكون من أربعة أعضاء في منطقة لوري بولاية جوبيك وسط الاستوائية.
- منتسبون لفريق آلية مراقبة وقف إطلاق النار في صورة تعود الى 19 مارس 2018
وفي تقرير إلى رئيس مجلس وزراء "الإيقاد"، اطلعت عليه "سودان تربيون"، قالت هيئة مراقبة وقف إطلاق النار إن القوات الحكومية اعتدت واعتقلت بشكل غير قانوني مسؤولين كبار وموظفي دعم من الدول الضامنة التابعة للإيقاد الثلاثاء 18 ديسمبر
وجاء في التقرير الذي وقعه رئيس آلية المراقبة ديستا أبيش أجيينو: "تم منع فريق المراقبة والتحقق، المكون من ثلاثة مراقبين دوليين وسائق واحد، من الوصول إلى مركز لوري للتدريب واحتجازهم لأكثر من 4 ساعات".
ووفقاً للتقرير، أُجبرت كولونيل من الجيش الإثيوبي على خلع جميع ملابسها وبقيت عارية تماماً. كما تم إجبار عقيد بالجيش السوداني وضابط في الجيش الكيني على خلع ثيباهما كذلك.
وقال التقرير إن الرجال العشرة الذين نفذوا الاعتداء اخذوا من أعضاء الفريق أموالهم وموادهم بما في ذلك خاتم الزواج الفضي وهددوا بقتل سائق الفريق لنقله الفريق إلى مرفق لوري التدريبي.
وفي بيان منفصل أدانت آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بأقوى العبارات "الهجوم المروع" على فريق المراقبة التابع لها، وقالت إنها بدأت تحقيقاً شاملاً في الأحداث، وأردف "تطالب آلية مراقبة وقف إطلاق النار كذلك بأن تقوم حكومة جنوب السودان الانتقالية على الفور بإجراء تحقيق في محاسبة الجناة عن هذه الأعمال الشنيعة ".
وأدان المبعوث البريطاني الخاص لجنوب السودان كريس تروت الهجوم في تغريده نشرها يوم الاربعاء، وقال "من غير المقبول أن يعيق أي طرف موقّع على اتفاقية السلام تعطل آلية بهذه الطريقة. يجب على الأطراف بناء الثقة وعدم تدميرها".
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