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القوات المتنافسة في جنوب السودان تتبادل الهجمات للسيطرة على باجاك

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جوبا 28 نوفمبر 2017- اتهمت القوات المتنافسة في جنوب السودان بعضها بشن هجمات عسكرية للسيطرة او إعادة السيطرة على باجاك، وهي بلدة كانت تسيطر عليها في البداية قوات المعارضة المسلحة على حدود جنوب السودان مع إثيوبيا.

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النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار

وقال حاكم ولاية مايوت بول رواتش في تصريحات لـ (سودان تربيون)إن القوات الحكومية في باجاك تعرضت لهجوم من المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار.

وأكد صد المحاولات وأن المنطقة الآن تحت سيطرة الحكومة، وأردفالاثنين، " كانت هناك محاولات لعناصر مناهضة للسلام خلال الأيام القليلة الماضية للتسلل إلى المجتمع وزعزعة استقراره بعد أن استولت قواتنا على المنطقة في يوليو، ولكن هذه المحاولات أحبطت من قبل قواتنا منذ يوم السبت ".

وأضاف المسؤول الحكومي ان المتمردين حاولوا في عدة مناسبات السيطرة على الجسر لمنع حركة البضائع والخدمات كاستراتيجية لتوسيع سيطرتهم الى مقرهم السابق، وزاد "ان عناصر مناهضة السلام تحاول الوصول الى الجسر الذي يعد شريان الحياة ولكن هذه المحاولات تعاملت معها قواتنا بجدية، لذلك فان الوضع الآن تحت السيطرة تماما. إن الحالة هادئة اليوم وليس هناك خوف ولا اضطرابات ولا تهديدات لمنطقة باجاك".

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية الجنرال لول رواى كوانق في مقابلة منفصلة ان باجاك تحت سيطرة القوات الحكومية دون أي تهديدات من مجموعة مشار.

واوضح ان محاولات قوات المعارضة المسلحة للوصول الى جسر جيكو تم التعامل معه والذي يقع على طرف المنطقة وان الجيش يتحكم بشكل كامل في الأوضاع.

وزاد " لوضع في جيكو تحت السيطرة. العناصر المناهضة للسلام تبذل محاولات ولكن تم التعامل مع هذه المحاولات وان الوضع ليس شاغلا امنيا كبيرا. كل شيء على ما يرام، لا مشكلة".

من جانبه أكد المتحدث باسم المتمردين ويليام جاتجياث دينق فى بيان اصدره الاثنين ان القوات الحكومية هاجمت مواقعهم الدفاعية فى المنطقة ولكنها صدت، إلا أنه اعترف بان قوات المعارضة المسلحة فقدت مقاتلين فى اشتباكات مع القوات الحكومية.

ولم تتمكن (سودان تربيون) من التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاءات التي قدمها الجانبان المتنافسان.



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