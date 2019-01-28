الكرملين يعترف بوجود (مدربين) روس الى جانب القوات السودانية

الخرطوم 28 يناير 2019- أقر المتحدث باسم الكرملين الإثنين بوجود "مدربين" روس إلى جانب القوات الحكومية في السودان، لكنه لم يكشف سبب وجودهم.

جنود من (واغنر) شوهدوا في شوارع الخرطوم أواخر ديسمبر 2018

وكانت مصادر سودانية أفادت (سودان تربيون) قبل نحو 3 أسابيع بأن أن شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة تعمل حاليا في السودان.

وقال ديمتري بيسكوف للصحافيين: "يعمل مدربون بالفعل هناك..إنهم يعملون منذ بعض الوقت".

وأضاف أن هذا الوجود العسكري يندرج "في إطار العلاقات الثنائية الروسية السودانية" وهو "مشروع تماما".

وتابع: "لا أعتقد أنه من الضروري تقديم تفاصيل لهذه المعلومة"، بدون أن يحدد بالضبط دور هؤلاء المدربين في السودان.

وكان نائب وزير الخارجية لإفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أفاد في وقت سابق الإثنين أن "مدربين خاصين وحكوميين" موجودون في السودان للقيام بمهمات "تدريب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.

وتقول مصادر في المعارضة إن عسكريين روس موجودون في الخرطوم لتدريب قوات العمليات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات والأمن الوطني.

وأكد مصدر مقرب من جهاز الأمن والمخابرات لـ (سودان تربيون) في وقت سابق أن شركة "فاغنر" العسكرية الروسية تعمل بالفعل مع أجهزة المخابرات السودانية، دون أن يضيف المزيد.