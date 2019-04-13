الكشف عن أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان

الخرطوم 13 أبريل 2019- أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن السبت مرسوماً دستورياً بتشكيل المجلس.
- نائب مدير جهاز الأمن السوداني الفريق جلال الدين الشيخ الطيب (ارشيف)
ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس مع عضوية كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد، الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، الفريق ركن طيار صلاح عبد الخالق سعيد علي، الفريق ركن جلال الدين الشيخ الطيب، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو الذي سيتولى مهمة المتحدث باسم المجلس، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد بجانب اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم.
وأدى أعضاء المجلس القسم أمام البرهان ليل السبت.
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