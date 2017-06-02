الكونغرس الأميركي يحث على الحوار وإنهاء الصراع بجنوب السودان

جوبا 2 يونيو 2017 ـ شدد وفد من الكونغرس الأميركي على أهمية إنهاء الحرب التي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين في جنوب السودان.

استخدم الطرفان في جنوب السودان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات (شبكة العمل على الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان)

والتقت لجنة شؤون أفريقيا في مجلس النواب الأميركي بقيادة كريستوفر سميث برئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وحثت الأخير على النظر في إشراك قادة الكنيسة في مبادرة الحوار الوطني الأخيرة.

وصرح سميث للصحفيين فى العاصمة جوبا الخميس "اننا نؤكد مجددا التزامنا بالحوار السلمى كخيار ناجع لانهاء الصراع فى جنوب السودان وطالبنا الحكومة على الالتزام بتعهداتها والتركيز فعليا على احترام وقف اطلاق النار. اننا نؤكد مجددا وجهة نظرنا المشتركة أن التسوية السياسية التفاوضية والمستقبل الديمقراطي الشامل لجنوب السودان يجب أن يكون الخيار، وندعو كافة الجماعات المسلحة التي تقاتل في البلاد لوقف القتال واعلان وقف الاعمال العدائية".

وجدد رئيس الوفد الأميركي مطالب المجتمع العالمي، مشيرا إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة في جنوب السودان، معربا عن أسفه للتأخيرات والعوائق التي حالت دون تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

وتابع "إن الأحداث المدمرة في هذا البلد تؤكد ما كنا نقوله لبعض الوقت، أن والعبء يقع على عاتق الأطراف لإثبات استعدادها وقدرتها على اتخاذ خطوات استثنائية لإنقاذ الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة وقف الأعمال القتالية والمساعدة الانسانية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة حول الانتقال السياسي".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن مهمتهم في افريقيا هي زيارة مخيمات اللاجئين في شمالي أوغندا لمعرفة وضع الاشخاص في المخيمات.

من جانبها جددت حكومة جنوب السودان التزامها بالسماح بحرية وصول منظمات الإغاثة وتحويلها إلى المحتاجين إليها. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو للصحفيين "ان حكومة جنوب السودان التزمت بحرية الحركة للمنظمات غير الحكومية من أجل مساعدة المحتاجين".

وأشار الوزير الى أن الرئيس كير اجتمع مع الوفد الأميركي حيث ناقش بحث الطرفان كذلك دور الكنائس في الحوار الوطنى وكيفية اشراك الحكومة للكنائس من أجل المضي قدما في عملية المصالحة والحوار.

وأطلق الرئيس كير رسميا مبادرة الحوار الوطني التي طال انتظارها في العاصمة جوبا الأسبوع الماضي والتي تهدف لإعادة تعريف المواطنة والانتماء وإعادة هيكلة الدولة من أجل الإدماج الوطني.

ومنذ منتصف ديسمبر 2013 قتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ انفصالها من السودان 2011.