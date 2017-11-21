اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستأنف نشاطها في دارفور

نيالا 21 نوفمبر 2017 ـ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استئناف نشاطها الإنساني بدارفور بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.
- يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان
وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ العام 1978، ووسعت نطاق عملياتها عام 2003 لتشمل دارفور.
وقالت مسؤولة الاعلام بالمنظمة عطاف يوسف في لقاء تنويري للصحفيين بنيالا الثلاثاء إن رئاسة المنظمة توصلت مع الحكومة السودانية الى اتفاق لاستئناف نشاطها الإنساني بدارفور بعد مشاورات استمرت عدة أشهر.
وأشارت الى أن "المنظمة قدمت مساعدات انسانية جليلة منذ شرارة النزاع المسلح بإقليم دارفور قبل أكثر من عشر سنوات"، مبينة أن "عودة نشاط المنظمة مكسب كبير لإنسان الولاية".
وأوضحت عطاف أن المنظمة ستقدم في الفترة المقبلة خدمات انسانية في شتى مجالات الصحة والمياه والزراعة، الى جانب عملها الأساسي المتعلق بتقديم المساعدات الضرورية لجرحى النزاعات المسلحة والبحث عن المفقودين والأسرى.
وأكدت حيادية واستقلالية المنظمة وفقا لما تمليه مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر منوهة إلى تنظيم العديد من الورش للعسكريين في الفترة الماضية ضمن البرنامج التوعوي والتثقيفي للاطراف المتقاتلة.
ووقعت وزارة الخارجية السودانية مع الصليب الأحمر في 28 أغسطس 2014 اتفاقية مقر، بعد إجراء تعديلات عليه، حيث تشكل الوثيقة القانونية إطارا رسميا لعلاقات اللجنة الدولية بالسلطات السودانية، وتحل مكان اتفاق سابق أبرم في العام 1984.
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