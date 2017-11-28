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اللجنة الوزارية السودانية التشادية تجتمع مطلع العام

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الخرطوم 28 نوفمبر 2017- تنعقد بالخرطوم مطلع العام القادم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين السودان وتشاد، يتم خلالها توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين البلدين.

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البشير وديبي - أرشيف

وقال السفير التشادي بالخرطوم صالح حامد هفيرا ـ بحسب وكالة السودان للأنباء ـ إن " اللجنة العليا المشتركة ستناقش كذلك تفعيل الاتفاقيات التي وقعت سابقا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".

وأكد الدبلوماسي التشادي استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود مع السودان بفضل إرادة قيادتي البلدين والقوات المشتركة والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وبرغم التخوف من التوترات التي تشهدها ليبيا وإفريقيا الوسطى" داعيا إلى محاربة التطرف بالمنطقة.

وتم نشر القوات المشتركة بين السودان وتشاد على حدود البلدين، عام 2010 في إطار اتفاقية لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من تبادل الاتهامات بدعم الفصائل المتمردة في البلدين، وكلفت بحفظ الامن في المنطقة ومنع الجماعات المسلحة المناوئة للخرطوم ونجمينا من تهديد الامن وزعزعة الاستقرار السياسي في الدولتين.



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