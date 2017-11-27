 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

اللجنة الوزارية السودانية الروسية تجتمع منتصف ديسمبر بالخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم27 نوفمبر 2017 - كشف مسؤول سوداني عن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم منتصف ديسمبر القادم.

JPEG - 35.2 كيلوبايت
عوض الجاز

وانهى الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة الماضية، زيارة إلى روسيا بعد مباحثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم فيها الاتفاق على تحديث الجيش السوداني وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التنقيب عن النفط والذهب.

وقال مسؤول ملف العلاقات الصينية والروسية بالرئاسة السودانية مساعد الرئيس عوض أحمد الجاز إن "اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا ستنعقد منتصف ديسمبر القادم بالخرطوم".

وأبلغ الجاز (المركز السوداني للخدمات الصحفية) الاثنين، إن "اجتماعات اللجنة القادمة سبقها التوقيع على بعض الاتفاقات".

وتوقع أن تناقش اجتماعات اللجنة مسار تأكيد وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقيات مشيراً إلى وجود اتفاق لاستصحاب مجلس رجال الاعمال السودانيين والروس ليكونوا جزءاً مكملاً لاجتماعات اللجنة الوزارية.

وقال المسؤول إن زيارة الرئيس السوداني الأخيرة لروسيا "فتحت الابواب على مصراعيها لتحقيق المصالح المشتركة بعيداً عن المحاور والقراءة ما بين السطور، ومتابعتهم اللصيقة لتحقيق الفائدة المشتركة مع دول البريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا."



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

معطف فلاديمير بوتين 2017-11-25 23:31:59 كتب : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustrafabatal@msn.com (1) لا صلة لحديثنا بمعاطف الصوف التي نرتديها لمقاومة البرد او معاطف الفرو التي ترتديها نساء الفرنجة من قبيل الأناقة المترفة على اطلاقها، وانما هو معطف واحد فقط يحمل (...)

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.