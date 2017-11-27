اللجنة الوزارية السودانية الروسية تجتمع منتصف ديسمبر بالخرطوم

الخرطوم27 نوفمبر 2017 - كشف مسؤول سوداني عن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم منتصف ديسمبر القادم.
- عوض الجاز
وانهى الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة الماضية، زيارة إلى روسيا بعد مباحثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم فيها الاتفاق على تحديث الجيش السوداني وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التنقيب عن النفط والذهب.
وقال مسؤول ملف العلاقات الصينية والروسية بالرئاسة السودانية مساعد الرئيس عوض أحمد الجاز إن "اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا ستنعقد منتصف ديسمبر القادم بالخرطوم".
وأبلغ الجاز (المركز السوداني للخدمات الصحفية) الاثنين، إن "اجتماعات اللجنة القادمة سبقها التوقيع على بعض الاتفاقات".
وتوقع أن تناقش اجتماعات اللجنة مسار تأكيد وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقيات مشيراً إلى وجود اتفاق لاستصحاب مجلس رجال الاعمال السودانيين والروس ليكونوا جزءاً مكملاً لاجتماعات اللجنة الوزارية.
وقال المسؤول إن زيارة الرئيس السوداني الأخيرة لروسيا "فتحت الابواب على مصراعيها لتحقيق المصالح المشتركة بعيداً عن المحاور والقراءة ما بين السطور، ومتابعتهم اللصيقة لتحقيق الفائدة المشتركة مع دول البريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا."
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