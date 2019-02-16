اللورد ألتون يدعو الحكومة البريطانية لإعادة النظر في الحوار مع السودان

الخرطوم 16 فبراير 2019- دعا اللورد البريطاني ألتون ليفربول حكومة تيريزا ماي إلى مراجعة سياستها تجاه السودان ووقف عملية الحوار الاستراتيجي مع الخرطوم.

من اليمين محمد الأنصاري ، اللورد التون ،ياسر عرمان، محمد بشير ،عقب اجتماع 14 فبراير 2019 (سودان تربيون)

والتقى اللورد التون رئيس سابق للجماعة البرلمانية عن السودان وجنوب السودان، الخميس بوفد من المعارضة السودانية بقيادة ياسر عرمان، وزير الشؤون الخارجية في تحالف نداء السودان.

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) قال المشرع البريطاني إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك الدور البارز للشباب والنساء والمهنيين، غيرت المشهد السياسي في السودان.

وأضاف "على الحكومة البريطانية أن تستمع إلى أصوات شعب السودان وأن تشارك مع الموقعين على الإعلان من أجل الحرية والتغيير. حان الوقت لمراجعة سياستها الخاصة بالتعامل المرحلي مع حكومة السودان. لن يكون من المناسب مواصلة الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان بينما تقتل حكومة السودان شعبها".

والأسبوع الماضي، التقى مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف "نداء السودان" ياسر عرمان بالمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريس تروت، ودعا الحكومة البريطانية إلى وقف عملية الحوار الاستراتيجي الهادف إلى تطبيع العلاقات الثنائية ودعم جهود الحكومة السودانية لكسر العزلة الدولية وكذلك الحصول على إعفاء السودان من الديون الخارجية.

وقال عرمان إنهم يأملون أن تعزز بريطانيا وفرنسا تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن قتل المحتجين خلال الدورة العادية الأربعين القادمة لمجلس حقوق الإنسان والتي ستبدأ في 25 فبراير.

واعترفت الحكومة السودانية بمقتل 31 شخصًا خلال الاحتجاجات التي استمرت شهرين في العديد من المدن السودانية منذ أواسط ديسمبر، لكن المعارضة وجماعات حقوق الإنسان تقول إن أكثر من 50 شخصًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام.