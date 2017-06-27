 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 27 حزيران (يونيو) 2017

المؤتمر السوداني : اعتقال 7 كوادر بعد اقتحام ندوة عن الكوليرا بأم درمان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 يونيو 2017- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية إعتقلت سبعة من كوادره أثناء ندوة للتوعية بمخاطر مرض الكوليرا في إحدى ضواحي أم درمان شمال الخرطوم.

JPEG - 38.2 كيلوبايت
(المؤتمر السوداني) وزع قصاصات على المواطنين للتوعية بمخاطر (الكوليرا)

وأفاد المكتب الإعلامي للحزب في نشرته الخاصة، التي اطلعت عليها (سودان تربيون) الثلاثاء، أن منسوبين لجهاز الأمن إقتحموا عصر الثلاثاء، ندوة المؤتمر السوداني بمحلية "أمبدة" بأمدرمان، في إطار حملته التوعوية لمكافحة وباء الكوليرا واعتقلت القوة بحسب النشرة عدد من قيادات وأعضاء الحزب وهم : د. الفاتح عمر السيد، د. جلال مصطفى، نور الدين صلاح الدين، مواهب مجذوب ، عامر عبدالله ، أميرة الشيخ، وداد درويش.

وأضافت " لم يتم التمكن من معرفة مكان احتجازهم حتى الآن، حيث أن قوة أمن النظام التي داهمت الندوة قامت بإقتيادهم لمكان غير معلوم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكد الحزب المعارض أن ا لسلطات الأمنية بالخرطوم، إقتادت ثلاثة من أعضائه، على خلفية نشاطهم في حملات إرشادية وسط المواطنين للتوعية بمخاطر وباء الكوليرا الذي يجتاح أجزاءً واسعة من العاصمة السودانية وولايات أخرى.

وتتجنب الحكومة الودانية الإعلان رسميا عن تفشي وباء الكوليرا برغم حصده عشرات الأرواح، وتقول السلطات الصحية إنه " إسهال مائي" معترفة بتسببه في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض بولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان ومنظمة التجارة ..المداواة بالتي كانت هي الداء 2017-06-25 23:32:06 بقلم : خالد عمر يوسف حملت الأنباء في الأيام الماضية تجدد عزم النظام السوداني على المضي قدماً في سعيه المحموم للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ، حيث أوردت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم السبت 24 يونيو 2017 تصريحاً لوزير (...)

طه القرشي في الميزان 2017-06-18 20:42:41 مصطفى عبدالعزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في رواية (حفلة التيس) لماريو بارغاس يوسا يقوم الحضور في الحانة، من المستمعين الى أحاديث الصياد، تلقائيا بخصم عدد من الكيلوجرامات، داخل اذهانهم، من وزن كل سمكة يزعم الرجل (...)

إنها أزمة السودان وليست أزمة الخليج 2017-06-15 15:09:53 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com نشبت الأسبوع الماضي أزمة عميقة وغير مسبوقة بين دولة قطر من جانب وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات ومعهم مصر من جانب آخر، وقد أدت تلك الأزمة لقطع العلاقات الدبلوماسية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.