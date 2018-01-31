(المؤتمر السوداني): الأمن اعتقل أقرباء وكريمات إبراهيم الشيخ

الخرطوم 31 يناير 2018- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية اعتقلت كريمات رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ وعدد من اقربائه بعد عملية اقتحام لمنزلهم بالخرطوم بحري.
- ابراهيم الشيخ - صورة لـ(سودان تربيون)
وأفاد بيان لأمانة الإعلام بالحزب أن قوة أمنية دهمت عصر الأربعاء منزلا لأسرة أحد أقرباء إبراهيم الشيخ بحي الصافية.
وأضاف "اعتقلت كريمتاه شيماء واسراء إبراهيم الشيخ، واقربائه عبير الشيخ عبد القادر وسهير على ضيف الله واحمد عبد الرحيم عبد الله، واقتادتهم إلى مكان لا زال مجهولاً لدينا ولدى الأسرة".
ورأى البيان في الخطوة تصعيدا من النظام لحملته الهادفة الى ملاحقة واعتقال قيادات الحزب والقوى المعارضة.
وتابع" إن اعتقال أفراد أسرة الرئيس السابق للحزب إبراهيم الشيخ يؤكد أن ليس للنظام وجهاز أمنه سقف قانونى او أخلاقي في القمع".
وحذر المؤتمر السوداني السلطات الأمنية من التمادي في هذه الأفعال "التي لا تمت للإنسانية بصلة".
وشدد على انه لن يتراجع عن معركته الرامية لمواجهة الظلم والفساد، وحث السودانيين لمواصلة حراكهم الذي ابتدروه "لا لإطلاق سراح كريمات إبراهيم الشيخ فحسب، بل لتحرير كل شبر من وطننا من هذه العصابة الحاكمة".
ويشار الى أن السلطات الأمنية اعتقلت في السابع من يناير الجاري رئيس الحزب عمر الدقير في ولاية شمال كردفان وجرى ترحيله الى الخرطوم في وقت لاحق.
أخر الآراءالثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)
مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)
عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)
المزيد