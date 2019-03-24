(المؤتمر السوداني): تدهور الأوضاع الصحية لـ 3 معتقلين بشمال كردفان

الخرطوم 24 مارس 2019- ابدى حزب المؤتمر السوداني قلقا عميقا حيال أوضاع كوادر المحتجزة بسجن الأبيض في ولاية شمال كردفان، وكشف عن مواجهتهم أوضاعا صحية حرجة تتطلب رعاية طبية عاجلة.
وأفاد مسؤول أمانة حقوق الإنسان في الحزب عادل بخيت أن معلومات دقيقة أكدت مواجهة ثلاث من السجناء السياسيين وفقا لأوامر الطوارئ بالأبيض وضعا صحيا متدهورا نتيجة للإهمال المتعمد من السلطات والتقاعس عن تقديم الرعاية الطبية.
والمعتقلون هم محمد سليمان تلي القيادي بالحزب الشيوعي، مصعب الشفيع احمد، حافظ عريبي خبير من حزب المؤتمر السوداني.
وأضاف بخيت في بيان "اننا في حزب المؤتمر السوداني يساورنا قلق عميق على صحة وحياة هؤلاء السجناء جراء تدهور حالتهم الصحية وإصابة بعضهم بمضاعفات أمراض الكلي والالتهابات المصاحبة لها والتي قد تهدد حياتهم في ظل غياب أدني معايير السلامة الصحية".
وطالبت أمانة حقوق الإنسان بالحزب المعارض السلطات الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للسجون السماح للمرضي من المعتقلين الحصول على الرعاية الصحية.
وحثت سلطات السجون بأن لا تتورط في حلبة الصراع السياسي وأن تقوم بأدوارها وواجباتها وفقاً للقانون عوضاً عن تنفيذ الأجندة السياسية للنظام الحاكم.
وناشد الحزب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان والسودانيين والدول والشعوب الصديقة للتضامن مع المعتقلين المرضى الذين يواجهون خطر الموت بحرمانهم من التدخلات المبكرة للحصول على الرعاية الصحية.
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