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(المؤتمر السوداني) : تدهور الوضع الصحي لرئيس الحزب في السجن

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الخرطوم 28 فبراير 2018- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن رئيسه المحبوس منذ أسابيع يواجه وضعا صحيا حرجا، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

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رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون)

واقتاد جهاز الأمن السوداني في السادس من يناير الماضي رئيس الحزب عمر الدقير أثناء زيارة له الى ولاية شمال كردفان، وجرى ترحيله بعدها الى سجن كوبر في الخرطوم.

وقال بيان لأمانة الإعلام في حزب المؤتمر السوداني، تلقته "سودان تربيون" الأربعاء، " إن الحالة الصحية لعمر يوسف الدقير المعتقل تعسفياً منذ 7 يناير 2018 تدهورت دون الحصول على رعاية طبية من طبيبه المعالج ".

وأشار البيان الى إنه وفقا لمعلومات ذات مصداقية "فإن الرئيس المعتقل عمر الدقير يعاني من التهاب حاد ومشكلات في الأذن وهي إصابة تعرض لها في ديسمبر 2016م عند اعتقاله بسجن بورتسودان واستدعت إجراء عملية جراحية لعلاجها".

ونوه البيان الى أن رئيس الحزب ظل بالحبس لخمسين يوما وأن هذه المدة تتجاوز فترة الاعتقال التحفظي المسموح بها بموجب قانون الأمن.

وأعرب حزب المؤتمر السوداني عن قلقه البالغ حيال صحة رئيسه ودعا إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

كما طالب الحزب بالإفراج عن "أعضاء حزبه وكافة المعتقلين من قادة القوى السياسية والناشطين وأعضاء الأحزاب الأخرى والمواطنين".

ويقبع عدد من القادة السياسيين المعارضين للحكومة السودانية في السجن منذ الشهر الماضي على خلفية تحريضهم ودعمهم لاحتجاجات سلمية نددت بالوضع الاقتصادي المتراجع.



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