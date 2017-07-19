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المؤتمر السوداني : جهاز الأمن اعتقل قيادات بارزة جنوب الخرطوم

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الخرطوم 19 يوليو 2017- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية، إعتقلت ظهيرة الأربعاء، أربعة من قيادات الحزب ، جنوب العاصمة الخرطوم، بعد تضامنهم مع طلاب جامعة بخت الرضا الموقوفين على مشارف العاصمة.

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ابراهيم الشيخ - صورة لـ(سودان تربيون)

وأفاد الحزب المعارض، أن الاعتقال طال كل من الأمين السياسي أبوبكر يوسف وأماني مالك مسؤولة أمانة حقوق الإنسان بالإنابة وإبراهيم الشيخ عضو المجلس المركزي ومواهب مجذوب الأمينة السياسية للحزب بولاية الخرطوم وذلك عند تفتيش محلية جبل أولياء.

وأضاف في بيان تلقته (سودان تربيون) : " يجيء الاعتقال بُعيد زيارة قام بها وفد الحزب إلى منطقة الشيخ الياقوت حيث يقيم منذ مساء الثلاثاء المئات من طلاب جامعة بخت الرضا بعد منع جهاز الأمن دخولهم للعاصمة الخرطوم، حيث قام الوفد بإعلان تضامن الحزب معهم وتقديم بعض المعينات وإعلانه فتح مقاره في الخرطوم لاستقبالهم في أي وقت".

يذكر أن أجهزة الأمن كانت اعتقلت عند العاشرة من صباح الأربعاء سليمان خليفة ديناري نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم، وأطلقت سراحه بعد 5 ساعات من الاعتقال أثناء عودته من منطقة الشيخ الياقوت.



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