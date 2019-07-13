(المؤتمر السوداني): حملة اعتقالات طالت 6 معارضين

الخرطوم 13 يوليو 2019 - أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، السبت، اعتقال 4 ناشطين معارضين في الخرطوم، و2 من كوادر الحزب بولاية جنوب دارفور مساء الجمعة.

مقر حزب المؤتمر السوداني في الجنينة

وأوضح الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن قوات الأمن السودانية اعتقلت 4 ناشطين مساء الجمعة، أثناء توزيعهم مطبوعات للدعوة لمواكب (مسيرات) "العدالة أولا"، و2 من أعضاء الحزب، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية بولاية جنوب دارفور.

وحمل الحزب، في بيانه، المجلس العسكري، مسؤولية سلامة "مواكب العدالة" وأمنها، التي خرجت السبت، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وأضاف: "سنواصل المسير جنبا إلى جنب مع حلفائنا في قوى الحرية والتغيير حتى تتحقق أهداف ثورتنا المبهرة دوما".

وخرج مئات المتظاهرين، السبت، في مواكب "العدالة أولا"، في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان.