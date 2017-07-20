 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 20 تموز (يوليو) 2017

(المؤتمر السوداني) : قياديان رهن الإعتقال في مكان مجهول

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 20 يوليو 2017- أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، الخميس، أن السلطات الامنية أطلقت سراح اثنين من قياداته بعد يوم من اعتقالهم، بينما لا زال الرئيس السابق للحزب، والمسؤول السياسي قيد الاعتقال في مكان مجهول.

واقتادت السلطات الأمنية مساء الأربعاء كل من الأمين السياسي للمؤتمر السوداني، أبوبكر يوسف، ورئيسة القطاع القانوني، أماني مالك، والأمينة السياسية للحزب بولاية الخرطوم، مواهب مجذوب، إضافة إلى رئيس الحزب السابق وعضو المجلس المركزي، ابراهيم الشيخ.

وجرى اعتقال قيادات المؤتمر السوداني عند نقطة تفتيش محلية جبل أولياء جنوب الخرطوم،عقب زيارتهم منطقة "الشيخ الياقوت" للوقوف على أوضاع الطلاب المستقيلين من جامعة (بخت الرضا) احتجاجاً على ما اعتبروه استهدافاً عنصرياً تعرضوا له من إدارة الجامعة.

ومنعت السلطات الأمنية الطلاب المنحدرين من اقليم دارفور، من دخلول العاصمة الخرطوم، واحتجزتهم عند منطقة "الشيخ الياقوت" جنوب الخرطوم، ولا زال الطلاب يتواجدون هناك في إنتظار حل قضيتهم.

وقال المؤتمر السوداني في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس، إن اعتقال رموزه كان بسبب تضامنهم مع الطلاب والطالبات ووقوفهم معهم في قضيتهم العادلة، والإعلان عن فتح مقار الحزب في الخرطوم لإستقبالهم في أي وقت.

وأضاف " تم إطلاق سراح أماني مالك، ومواهب مجذوب، ظهيرة الخميس في حين لا زال بكري يوسف وإبراهيم الشيخ معتقلين في مكان وظروف مجهولة لدينا حتى الآن".

ودعا المؤتمر السوداني القوى السياسية ومنظمات المجتمع مدني والنشطاء للاصطفاف لإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ كرامته من النظام الذي وصفه بالعنصري.

وأضاف "هي ليست فقط دعوة لتكوين لجان رصد ومتابعة وحل الاعتقال بإطلاق سراح الكوقوفين فهذا حق لايستجدى، وإنما هي دعوة للتصعيد المباشر والفوري ورفد المقاومة السلمية بأقوى أسلحتها من تضامن واصطفاف واتحاد".

وشدد على إعلاء التّنسيق والعمل الميداني المشترك لتفويت الفرصة على النظام من الاستفراد بالشّعب وبنضالاته من أجل العدالة والحرّيّة والكرامة.

وأشار البيان إلى أصدار محكمة جنايات أم روابة بولاية شمال كردفان، الخميس حكماً بسجن رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمدينة أم روابة، وعضو المجلس المركزى للحزب، حاتم ميرغني عبدالرحمن لمدة عامين والغرامة 200 الف جنيه.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحركة الشعبيَّة-شمال تقويم المسار من الاتجاه الضار (1 من 2) 2017-07-18 22:47:21 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk في البدء كانت الاستقالة في آذار (مارس) 2017م تقدَّم القائد عبد العزيز آدم الحلو باستقالة إلى مجلس التحرير الإقليمي في جبال النُّوبة – تناولت فيما تناولت – تغييب (...)

مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (2) 2017-07-16 23:42:58 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@outlook.com (1) مهما كان جهد التحري والتقصي الذي تبذله للوصول الى خفايا وأسرار المؤامرات والانقلابات والغزوات في تاريخ السودان الحديث، ومدى قناعتك بأنك وقفت على كل شاردة وواردة، (...)

الفهلوي المُتزلِّف 2017-07-13 12:18:02 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com تكرَّر علىَّ طيلة الأسابيع الماضية تساؤلٌ واحد من كثير من الأصدقاء : ماهى أسباب الصعود السريع لمدير مكتب الرئيس السابق "طه الحسين" لأعلى هرم السلطة حتى أضحى أكثر الرجال نفوذاَ داخل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.