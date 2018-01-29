(المؤتمر السوداني) يحشد مؤيديه لـ (مسيرة الخلاص)

الخرطوم 29 يناير 2018- دعا حزب المؤتمر السوداني المعارض، أعضائه ومناصريه، والشعب السوداني للاحتشاد والمشاركة في مسيرة الخلاص التي تنظمها قوى المعارضة الأربعاء المقبل بميدان الشعبية بالخرطوم بحري للتنديد بالغلاء.

خالد عمر يوسف رئيس حزب المؤتمر السوداني بالإنابة (سودان تربيون)

ودشنت قوى المعارضة السودانية منذ اسابيع نشاطاً جماهيرياً لمناهضة ارتفاع الأسعار ورفض الموازنة العامة للدولة التي اجيزت من البرلمان، وحددت الأربعاء المقبل للخروج في مسيرة احتجاجية تنطلق من مدينة الخرطوم بحري، بعد تنظيمها لموكبين في كل من الخرطوم وام درمان قوبلا بالقمع الشديد من قوى الأمن.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني بالإنابة، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إن استمرار الانتفاضة الحالية ضد سياسات النظام وميزانيته تحت القيادة الموحدة لقوى المعارضة ومقاومته، واجب وطني يدعمه المؤتمر السوداني ويضع إمكاناته تحت تصرف وخدمة قوى المعارضة.

وأضاف "ندعو جميع أعضاء ومناصري الحزب، وكافة أبناء وبنات الشعب السوداني، للتمسك بحقهم الدستوري في التعبير السلمي والخروج في المسيرة التي تنظمها قوى المعارضة السودانية يوم الأربعاء ضد الظلم والغلاء".

واعتقل جهاز الأمن في السابع من هذا الشهر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وعدد من كوادر الحزب، كما اعتقل زعيم الحزب الشيوعي والقياديان بذات الحزب صديق يوسف، وصدقي كبلو بجانب العشرات من كوادر المعارضة حيث جرى ترحيلهم الأحد إلى سجون في الفاشر وزالنجي.

وأوضح خالد عمر أن حزبه يؤمن ويثق في إرادة الجماهير وقدرتها على مقاومة كافة أشكال الاستعباد، مضيفاً " ندعوكم للمشاركة في هذه المسيرة فإننا نعلم أنها مسيرتكم أنتم، من أجل حاضر يشع بالأمل ومستقبل يأتلق بالوعد".

ويشار الى أن العديد من قوى المعارضة في الداخل والخارج حثت أنصارها على الخروج في هذا الموكب السلمي للتعبير عن الرفض لسياسات النظام الحاكم.