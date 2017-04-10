(المؤتمر السوداني) يسعى لمحاسبة المتورطين في تعذيب المعتقلين

الخرطوم 10 أبريل 2017- يتجه حزب المؤتمر السوداني المعارض، إلى تصعيد العمل ضد جهاز الأمن السوداني، والمطالبة بإلغاء سلطاته التي وصفها بالقمعية، ومحاسبة منسوبيه المتورطين في تعذيب قيادات وأعضاء الحزب خلال الإعتقال.
- رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون)
ويتهم المؤتمر السوداني جهاز الأمن بتعذيب قياداته وعدد من منسوبي الحزب خلال حملة الإعتقالات التي طالتهم في فترات سابقة.
وقال بيان ختامي لإجتماعات المجلس المركزي، للمؤتمر السوداني التي انعقدت في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، إن قيادات الحزب الذين جرى اعتقالهم في وقت سابق تعرضوا لحملة تعذيب وحشي، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات المهمة بعد تداول اتسم بالعمق والشفافية.
وأوضح البيان الذي تلقته (سودان تربيون) الإثنين أن المجلس أدان منهج جهاز الأمن القمعي وضلوعه فى التعذيب واستهدافه المنظم لحزب المؤتمر السوداني.
وأضاف "وجه المكتب السياسي بوضع قضية الدعوة من أجل إلغاء السلطات القمعية لجهاز الأمن ومحاسبة منسوبيه المتورطين فى تعذيب قيادات وأعضاء الحزب على رأس أولويات أهداف الحزب".
وشن جهاز الأمن والمخابرات حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حزب المؤتمر السوداني، في نوفمبر الماضي طالت أكثر من 50 من قياداته قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً، خلال تصاعد نشاط الحزب، في الشارع عقب إعلان الحكومة السودانية قراراتها الاقتصادية التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.
ووجه المجلس المركزي للحزب المعارض بمواصلة التمسك بخيار المقاومة وتطوير وسائلها، والتواصل المستمر مع الجماهير والتفاعل مع قضاياها والتحالف معها، بجانب التعبئة والتنظيم في أماكن السكن والعمل، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع كل قوى التغيير لتصعيد المقاومة وصولاً لإسقاط النظام.
أخر الآراءفيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)
العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)
ميّادة والمحامي 2017-04-02 14:30:03 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) قبل أيام كتب أيقونة المعارضة المدنية، صاحب لقب (خصم الحكومة الدائم)، الاستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي مقالاً متميزا بعنوان (من ليس معنا ليس بالضرورة ضدنا). (...)
المزيد