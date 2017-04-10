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(المؤتمر السوداني) يسعى لمحاسبة المتورطين في تعذيب المعتقلين

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الخرطوم 10 أبريل 2017- يتجه حزب المؤتمر السوداني المعارض، إلى تصعيد العمل ضد جهاز الأمن السوداني، والمطالبة بإلغاء سلطاته التي وصفها بالقمعية، ومحاسبة منسوبيه المتورطين في تعذيب قيادات وأعضاء الحزب خلال الإعتقال.

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رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون)

ويتهم المؤتمر السوداني جهاز الأمن بتعذيب قياداته وعدد من منسوبي الحزب خلال حملة الإعتقالات التي طالتهم في فترات سابقة.

وقال بيان ختامي لإجتماعات المجلس المركزي، للمؤتمر السوداني التي انعقدت في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، إن قيادات الحزب الذين جرى اعتقالهم في وقت سابق تعرضوا لحملة تعذيب وحشي، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات المهمة بعد تداول اتسم بالعمق والشفافية.
وأوضح البيان الذي تلقته (سودان تربيون) الإثنين أن المجلس أدان منهج جهاز الأمن القمعي وضلوعه فى التعذيب واستهدافه المنظم لحزب المؤتمر السوداني.

وأضاف "وجه المكتب السياسي بوضع قضية الدعوة من أجل إلغاء السلطات القمعية لجهاز الأمن ومحاسبة منسوبيه المتورطين فى تعذيب قيادات وأعضاء الحزب على رأس أولويات أهداف الحزب".

وشن جهاز الأمن والمخابرات حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حزب المؤتمر السوداني، في نوفمبر الماضي طالت أكثر من 50 من قياداته قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً، خلال تصاعد نشاط الحزب، في الشارع عقب إعلان الحكومة السودانية قراراتها الاقتصادية التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.

ووجه المجلس المركزي للحزب المعارض بمواصلة التمسك بخيار المقاومة وتطوير وسائلها، والتواصل المستمر مع الجماهير والتفاعل مع قضاياها والتحالف معها، بجانب التعبئة والتنظيم في أماكن السكن والعمل، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع كل قوى التغيير لتصعيد المقاومة وصولاً لإسقاط النظام.



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